Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне

Сестры Киченок Людмила и Надежда пробились в полуфинал парного разряда на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

Во 2-м раунде украинки в трех сетах переиграли американок Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/4 финала

Мэдисон Киз (США) / Тейлор Таунсенд (США) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 6:3, 1:6, [8:10]

В полуфинале украинки сыграют против первых сеяных Николь Меличар / Эллен Перес.

Людмила и Надежда впервые с августа 2023 года играют в одном дуэте. Тогда сестры Киченок заявились на соревнования в Кливленде, где проиграли уже в 1-м раунде. Стоит отметить, что в том же году Людмила и Надежда выиграли титул в Таллинне.

На старте турнира Людмила и Надежда выиграли у Софи Чан и Сюй Ифань.