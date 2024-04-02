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WTA
02 апреля 2024, 00:31 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:37
133
0

Сестры Киченок впервые с августа 2023 года сыграли вместе и сумели победить

Людмила и Надежда в трех сетах обыграли тандем Софи Чанг и Сюй Ифань в Чарльстоне

02 апреля 2024, 00:31 | Обновлено 02 апреля 2024, 00:37
133
0
Сестры Киченок впервые с августа 2023 года сыграли вместе и сумели победить
WTA. Людмила и Надежда Киченок

Сестры Киченок Людмила и Надежда успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/8 финала украинский тандем выиграли у американско-китайского дуэта Софи Чанг / Сюй Ифань в трех сетах за 1 час и 35 минут.

WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/8 финала

Софи Чанг (США) / Сюй Ифань (Китай) – Людмила Киченок (Украина) / Надежда Киченок (Украина) – 4:6, 6:1, [8:10]

Людмила и Надежда впервые с августа 2023 года сыграли в одном дуэте. Тогда сестры Киченок заявились на соревнования в Кливленде, где проиграли уже в 1-м раунде. Стоит отметить, что в том же году Людмила и Надежда выиграли титулы в Таллине.

В четвертьфинале Чарльстона украинская пара встретится с Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд.

Отметим, что сестры Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

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Людмила Киченок Надежда Киченок Софи Чанг Сюй Ифань WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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