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Англия
05 апреля 2024, 03:19 | Обновлено 05 апреля 2024, 03:31
245
0

«Им повезло в концовке с пенальти». ТЕН ХАГ – о поражении от Челси

Эрик тен Хаг объяснил, чего не хватило Манчестер Юнайтед

05 апреля 2024, 03:19 | Обновлено 05 апреля 2024, 03:31
245
0
«Им повезло в концовке с пенальти». ТЕН ХАГ – о поражении от Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что «Челси» повезло получить право на пенальти в конце встречи. Специалист заявил, что момент с назначением весьма спорный.

«Да, мы начали плохо, выбивали мяч и плохо защищались. Но вы видели, что по ходу игры мы доминировали, и то, как мы играли, было блестяще – мы заслуживали победы. Но нельзя отдавать победу так, как это сделали мы. Мы должны лучше управлять ходом игры.

Можно винить одного из игроков, но это командная игра. Когда ситуация становится хаотичной, с ней приходится справляться всей командой, а мы принимали неправильные решения и не помогали друг другу как команда. Когда мы не владели мячом, мы принимали неверные решения – не хватило концентрации.

Кроме того, я думаю, соперникам повезло в концовке с пенальти, ситуация была спорная. Но мы должны действовать лучше.

Результат? Определенно, это была неудача, и теперь мы должны справиться с этим и воспрянуть – у нас стойкая команда, и вы сегодня в этом убедились. Качество нашего футбола на высоком уровне, но в футболе нужен результат, и надо добиваться его со временем», – сказал тен Хаг.

«Красные дьяволы» пропустили два гола в компенсированное время и потерпели поражение.

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Манчестер Юнайтед Челси Челси - Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник BBC
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