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  4. Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Англия
05 апреля 2024, 01:01 |
577
1

Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед

Лондонцы в добавленное арбитром время вырвали победу у «красных дьяволов» со счетом 4:3

05 апреля 2024, 01:01 |
577
1
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

4 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «пенсионеров».

До 90+9-й минуты хозяева уступали 2:3, но благодаря двум голам Коула Палмера (90+10, 90+11), который оформил хет-трик за поединок, сумели вырвать победу.

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й на Рахима Стерлинга.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.

За матч Михаил 39 раз коснулся мяча, отдал 19 точных передач из 21 (90%), один раз пробил в створ ворот, один раз пробил мимо ворот, выиграл 2 единоборства из 8, дважды сфолил, заработал 1 фол, совершил 1 перехват и 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга.

Лучшим игроком поединка был признан герой подопечных Маурисио Почеттино Коул Палмер – 10.0!

Оценки WhoScored за матч Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3

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Источник Sport.ua
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Микола Захарченко
Мишко виграв всього 2 єдиноборства з 8 - це дуже мало для АПЛ , треба серйозно працювати над цим компонентом гри
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