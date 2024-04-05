Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Лондонцы в добавленное арбитром время вырвали победу у «красных дьяволов» со счетом 4:3
4 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу «пенсионеров».
До 90+9-й минуты хозяева уступали 2:3, но благодаря двум голам Коула Палмера (90+10, 90+11), который оформил хет-трик за поединок, сумели вырвать победу.
Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й на Рахима Стерлинга.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов.
За матч Михаил 39 раз коснулся мяча, отдал 19 точных передач из 21 (90%), один раз пробил в створ ворот, один раз пробил мимо ворот, выиграл 2 единоборства из 8, дважды сфолил, заработал 1 фол, совершил 1 перехват и 1 раз обыграл соперника с помощью дриблинга.
Лучшим игроком поединка был признан герой подопечных Маурисио Почеттино Коул Палмер – 10.0!
Оценки WhoScored за матч Челси – Манчестер Юнайтед – 4:3
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