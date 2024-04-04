4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе. На 19-й минуте украинец помог заработать пенальти, который реализовал Коул Палмер. Тогда счет для лондонцев стал 2:0.

Однако «красные дьяволы» сумели отыграться еще до перерыва. На 34-й отличился Алехандро Гарнача, а на 39-й забил Бруну Фернандеш.

ВИДЕО. Манчестер Юнайтед сумел отыграть у Челси 2 мяча до перерыва