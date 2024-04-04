Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Манчестер Юнайтед сумел отыграть у Челси 2 мяча до перерыва
Англия
04 апреля 2024, 23:26 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:48
341
1

ВИДЕО. Манчестер Юнайтед сумел отыграть у Челси 2 мяча до перерыва

4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между «пенсионерами» и «красными дьяволами»

04 апреля 2024, 23:26 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:48
341
1
ВИДЕО. Манчестер Юнайтед сумел отыграть у Челси 2 мяча до перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе. На 19-й минуте украинец помог заработать пенальти, который реализовал Коул Палмер. Тогда счет для лондонцев стал 2:0.

Однако «красные дьяволы» сумели отыграться еще до перерыва. На 34-й отличился Алехандро Гарнача, а на 39-й забил Бруну Фернандеш.

ВИДЕО. Манчестер Юнайтед сумел отыграть у Челси 2 мяча до перерыва

По теме:
Курьезный гол. Ливерпуль с трудом обыграл аутсайдера и стал лидером АПЛ
Валенсия без Яремчука выиграла перенесенный матч у Гранады
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
Алехандро Гарначо Бруну Фернандеш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Футбол | 04 апреля 2024, 14:13 15
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными

Младен Кашчелан пожаловался на украинцев

Полесье – Ворскла – 0:1. Будковский не забил с точки. Видео гола и обзор
Футбол | 04 апреля 2024, 21:40 0
Полесье – Ворскла – 0:1. Будковский не забил с точки. Видео гола и обзор
Полесье – Ворскла – 0:1. Будковский не забил с точки. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Украины

ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
Футбол | 04.04.2024, 16:44
ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 04.04.2024, 06:15
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Футбол | 04.04.2024, 12:22
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kamon
Челси донная команда 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
Марк Селби выбыл из Tour Championship и заявил, что может завершить карьеру
03.04.2024, 19:35
Снукер
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
02.04.2024, 20:41 35
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 7
Футбол
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем