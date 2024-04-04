ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед

4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.

«Пенсионеры» забили первый гол в ворота «красных дьяволов» уже на 4-й минуте встречи. Отличился Конор Галлахер.

На 19-й хозяева реализовали пенальти. С точки точно пробил Коул Палмер. 11-метровый арбитр назначил после фола защитника гостей на Марке Кукурелье. Передачу на испанского защитника отдавал Мудрик!

ГОЛ! 1:0 Галлахер, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Палмер, 19 мин. (пен.)