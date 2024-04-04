ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между «пенсионерами» и «красными дьяволами»
4 апреля проходит матч 31-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.
«Пенсионеры» забили первый гол в ворота «красных дьяволов» уже на 4-й минуте встречи. Отличился Конор Галлахер.
На 19-й хозяева реализовали пенальти. С точки точно пробил Коул Палмер. 11-метровый арбитр назначил после фола защитника гостей на Марке Кукурелье. Передачу на испанского защитника отдавал Мудрик!
ГОЛ! 1:0 Галлахер, 4 мин.
ГОЛ! 2:0 Палмер, 19 мин. (пен.)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов
Экс-тренер сборной Украины высказался о Руслане Малиновском