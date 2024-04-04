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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 04 апреля 2024, 22:56
571
0

Защитник Олимпийской сборной Украины перенес операцию на колене

Футболист Карпат Андрей Булеза травмировался на сборах в Венгрии

04 апреля 2024, 22:41 | Обновлено 04 апреля 2024, 22:56
571
0
Защитник Олимпийской сборной Украины перенес операцию на колене
ФК Карпаты Львов. Андрей Булеза

Как стало известно Sport.ua, защитник Олимпийской сборной Украины и львовских «Карпат» Андрей Булеза, недавно перешедший в команду Мирона Маркевича на правах аренды из донецкого «Шахтера», на этой неделе перенес операцию.

Она прошла успешно в одной из киевских клиник по поводу травмы разрыва крестообразной связки колена, которую футболист получил в составе Олимпийской сборной Украины недавно на сборах в Венгрии.

По имеющимся данным, Андрей Булеза выбыл примерно на 7 месяцев и пропустит не только Олимпийские игры 2024, но и вторую часть сезона сезона львовских «Карпат», где он должен был выступать на правах аренды до 30 июня 2024 года. Сейчас «Карпаты» и «Шахтер» ведут переговоры о будущем футболиста.

Ранее экс-игрок Карпат Младен Кашчелан получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными.

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Источник Sport.ua
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