Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Младен Кашчелан пожаловался на украинцев
Бывший полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан, который в свое время отыграл четыре официальных матча за львовские «Карпаты», получил паспорт гражданина страны 404.
«В 2009 году я играл в Украине, в «Карпатах», и у меня остались негативные воспоминания, потому что там все были очень токсично настроены к иностранцам. Я беспокоился, что в россии будет то же, но там все по-другому. Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить паспорта страны 404. Мы получали паспорта россии в очень тяжелое время», – рассказал Кашчелан пропагандистским СМИ рф.
Ранее сообщалось, что украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб.
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