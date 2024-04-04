Бывший полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан, который в свое время отыграл четыре официальных матча за львовские «Карпаты», получил паспорт гражданина страны 404.

«В 2009 году я играл в Украине, в «Карпатах», и у меня остались негативные воспоминания, потому что там все были очень токсично настроены к иностранцам. Я беспокоился, что в россии будет то же, но там все по-другому. Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить паспорта страны 404. Мы получали паспорта россии в очень тяжелое время», – рассказал Кашчелан пропагандистским СМИ рф.

Ранее сообщалось, что украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб.