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  4. Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 14:13 |
1549
5

Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными

Младен Кашчелан пожаловался на украинцев

04 апреля 2024, 14:13 |
1549
5
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Младен Кашчелан

Бывший полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан, который в свое время отыграл четыре официальных матча за львовские «Карпаты», получил паспорт гражданина страны 404.

«В 2009 году я играл в Украине, в «Карпатах», и у меня остались негативные воспоминания, потому что там все были очень токсично настроены к иностранцам. Я беспокоился, что в россии будет то же, но там все по-другому. Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить паспорта страны 404. Мы получали паспорта россии в очень тяжелое время», – рассказал Кашчелан пропагандистским СМИ рф.

Ранее сообщалось, что украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб.

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Карпаты Львов
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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samird
Підозрюю, що в Карпатах (як і в десятці інших клубів, ден ти "грав") були токсично налаштовані щодо твоєї нікчемної гри, хлопче.
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+2
Xvalenok03
Новость два дня назад появилась.
Неоперативно спорт.юа работает.
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+1
Remark
пдр
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+1
Выталкиватель парашутистов
А что это за птица, что это нас должно волновать? Бывший югослав, любитель расеи,ну и что? Мы-то каикм боком к этомум футболисту? Что, нечего писать больше? Так сделайте подборку, сколько футболистов, артистов, просто спортсменов стали гражданами РФ за последние лет 25. Слабо?
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0
zaza1986
То х..й тобі в гості...
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0
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