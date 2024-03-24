Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Артур Мурза уже успел дебютировать за клуб «Муром»
23-летний украинский полузащитник Артур Мурза перешел в российский клуб.
Мурза будет защищать цвета футбольного клуба «Муром» из одноименного города, играющего во второй лиге ФНЛ.
Портал Transfermarkt сообщает, что футболист присоединился к клубу из болот 13 марта и успел уже дебютировать за команду в матче против «Ротора».
Мурза в Украине играл за «Мариуполь», «Волынь», «Авангард», «Горняк-Спорт», «Оболонь» и «Металлист».
После начала полномасштабной войны выступал за «Кызылжар», «Аксу» (Казахстан), «Валмиеру» (Латвия) и «Капфенберг» (Австрия).
Ранее игрок проходил просмотр в еще одном российском клубе «Химки».
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