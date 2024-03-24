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Украина. Премьер лига
24 марта 2024, 20:24 |
2555
8

Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб

Артур Мурза уже успел дебютировать за клуб «Муром»

24 марта 2024, 20:24 |
2555
8
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
kazfootball. Артур Мурза

23-летний украинский полузащитник Артур Мурза перешел в российский клуб.

Мурза будет защищать цвета футбольного клуба «Муром» из одноименного города, играющего во второй лиге ФНЛ.

Портал Transfermarkt сообщает, что футболист присоединился к клубу из болот 13 марта и успел уже дебютировать за команду в матче против «Ротора».

Мурза в Украине играл за «Мариуполь», «Волынь», «Авангард», «Горняк-Спорт», «Оболонь» и «Металлист».

После начала полномасштабной войны выступал за «Кызылжар», «Аксу» (Казахстан), «Валмиеру» (Латвия) и «Капфенберг» (Австрия).

Ранее игрок проходил просмотр в еще одном российском клубе «Химки».

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Артур Мурза Металлист Харьков Оболонь Киев
Источник Transfermarkt
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Комментарии 8
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fedd1979
Як у 23 роки можна мати стільки клубів?
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+2
BekXan
Всі хто грає в рф це свідоме підтримка ворога і країни терорист по факту підтримка терористів.Саме так і кваліфікувати .
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+1
Fireball
Он же мурза татарский. Ему байдуже.
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0
Pavel_i_CO
А народилась ця мурза де?) Правильно, в донецькій області. Все лайно звідти
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-2
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Alex196
Поддерживаю  ниже комментарий  Павелко!
Пока тренер днонецкий из даунбаса толку и в сборной  не будет, как можно вызывать сепаров из даунбаса таких крываногих зубенко, конопельку, пихаленка , мудакова да и шапаренко тоже с даунбасовкой области сепары они все
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-4
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