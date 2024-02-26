Украинский футболист находится на просмотре в российских химках

Украинский полузащитник Артур Мурза находится на просмотре в подмосковном клубе химки, который проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

25 февраля состоялся товарищеский матч между химками и крыльями советов (1:1), в котором принял участие и Мурза.

Коуч фк химки подтвердил, что на просмотре находится футболист с корнями из Донбасса (Мурза родился в Волновахе), но сказал, что у него российское гражданство.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после спарринга сказал: «Просматривали мальчика – свободного агента. Он тренируется с нами. У него корни из Донбасса и российский паспорт. Будем думать по нему еще. Артур Мурза – неплохой футболист, но уровень готовности, в котором он находится, не позволяет нам надеяться, что он сразу станет нам помощником».

Мурза в Украине играл за Мариуполь, Волынь, Авангард, Горняк-Спорт, Оболонь и Металлист.

После начала большой войны выступал за Кызылжар, Аксу (Казахстан), Валмиеру (Латвия) и Капфенберг (Австрия).

С января 2024 года Артур Мурза является свободным агентом. Осенью за австрийский Капфенберг сыграл 19 матчей и забил 3 мяча.

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ФОТО. Артур Мурза замечен в лагере химок