Повлияет ли соглашение Лунина с Мендешем на его будущее? Известны детали

Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.

Испанский журналист издания Relevo Маттео Моретто отметил, что соглашение Лунина с Меншдешем не отразится на будущем украинца. Его решение – остаться в «Реале» и продлить контракт, действующий до 2025 года. Сообщается, что руководство «королевского клуба» и украинский вратарь дорабатывают последние детали нового соглашения.

В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.