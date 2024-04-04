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  4. Повлияет ли соглашение Лунина с Мендешем на его будущее? Известны детали
Испания
04 апреля 2024, 22:09 |
336
0

Повлияет ли соглашение Лунина с Мендешем на его будущее? Известны детали

В украинского вратаря контракт с «Реалом» до 2025 года

04 апреля 2024, 22:09 |
336
0
Повлияет ли соглашение Лунина с Мендешем на его будущее? Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Ранее официально стало известно о том, что украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с влиятельным футбольным агентом Жорже Мендешем.

Испанский журналист издания Relevo Маттео Моретто отметил, что соглашение Лунина с Меншдешем не отразится на будущем украинца. Его решение – остаться в «Реале» и продлить контракт, действующий до 2025 года. Сообщается, что руководство «королевского клуба» и украинский вратарь дорабатывают последние детали нового соглашения.

В нынешнем сезоне Лунин провел 24 матча и после второй травмы Тибо Куртуа должен остаться основным до конца чемпионата.

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чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Жорже Мендеш
Источник Twitter
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