Владислав КАБАЕВ: «В Динамо хорошая атмосфера, все сплотились»

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев прокомментировал победу 3:0 над «Зарей» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ:

— Как так получилось, что все три гола динамовцев забили футболисты, ранее игравшие в луганской «Заре»? Андриевский, Бражко, ты отличился…

— Трудно дать однозначный ответ. Бывает и такое. Я тоже подумал об этом после финального свистка. Значит – мы заслужили на это. Главное, что мы знали, как будет соперник играть. Мы настраивались на тяжелый поединок, для киевского Динамо каждый матч – на вес золота.

— С трибуны показалось, что сегодня вы добились самой легкой победы в весенней части сезона?

— Может быть. У нас был хороший настрой на эту встречу. Хотя, стартовые минуты обоих таймов были нелегкими для нас. Александр Шовковский немного встряхнул нас после крупной победы в Полтаве.

— Ты забил сегодня красивый гол, мощно пробив издали. Этот гол похож, на тот мяч, который забил Герреро в ворота «Металлиста 1925» несколько дней назад?

— Есть немного схожести.

— «Динамо» по ходу второго круга набирает обороты?

— Результат говорит сам за себя. Нам есть с чем сравнивать. У нас в коллективе хорошая атмосфера, все сплотились вокруг одной цели. У нас есть лидеры – Виталик Буяльский, Андрей Ярмоленко вернулся на футбольное поле. Уровень понимания игры у него сумасшедший – в Полтаве он забил гол, а в эпизоде с голом Бражко, в его активе голевая передача.

— Владимир Бражко уже стал основным футболистом в национальной сборной Украины. Он приехал в расположение киевского «Динамо» уверенным в своих силах?

— Он и ранее был уверен в своих силах. Вова знает свои сильные качества и старается их проявлять.

— В середине мая нас ждет супер-игра – «Шахтер» – «Динамо»…

— Я вас прошу, не нагнетайте. Еще впереди много игр. В понедельник нас ожидает домашний поединок с ЛНЗ. На предстоящий матч с черкащанами мы также будем настраиваться, как на игру с «Зарей».