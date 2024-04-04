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  4. Владислав КАБАЕВ: «В Динамо хорошая атмосфера, все сплотились»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 21:54 |
228
0

Владислав КАБАЕВ: «В Динамо хорошая атмосфера, все сплотились»

Хавбек «Динамо» – о матче против «Зари»

04 апреля 2024, 21:54 |
228
0
Владислав КАБАЕВ: «В Динамо хорошая атмосфера, все сплотились»
УПЛ ТВ. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев прокомментировал победу 3:0 над «Зарей» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ:

— Как так получилось, что все три гола динамовцев забили футболисты, ранее игравшие в луганской «Заре»? Андриевский, Бражко, ты отличился…
— Трудно дать однозначный ответ. Бывает и такое. Я тоже подумал об этом после финального свистка. Значит – мы заслужили на это. Главное, что мы знали, как будет соперник играть. Мы настраивались на тяжелый поединок, для киевского Динамо каждый матч – на вес золота.

— С трибуны показалось, что сегодня вы добились самой легкой победы в весенней части сезона?
— Может быть. У нас был хороший настрой на эту встречу. Хотя, стартовые минуты обоих таймов были нелегкими для нас. Александр Шовковский немного встряхнул нас после крупной победы в Полтаве.

— Ты забил сегодня красивый гол, мощно пробив издали. Этот гол похож, на тот мяч, который забил Герреро в ворота «Металлиста 1925» несколько дней назад?
— Есть немного схожести.

— «Динамо» по ходу второго круга набирает обороты?
— Результат говорит сам за себя. Нам есть с чем сравнивать. У нас в коллективе хорошая атмосфера, все сплотились вокруг одной цели. У нас есть лидеры – Виталик Буяльский, Андрей Ярмоленко вернулся на футбольное поле. Уровень понимания игры у него сумасшедший – в Полтаве он забил гол, а в эпизоде с голом Бражко, в его активе голевая передача.

— Владимир Бражко уже стал основным футболистом в национальной сборной Украины. Он приехал в расположение киевского «Динамо» уверенным в своих силах?
— Он и ранее был уверен в своих силах. Вова знает свои сильные качества и старается их проявлять.

— В середине мая нас ждет супер-игра – «Шахтер» – «Динамо»…
— Я вас прошу, не нагнетайте. Еще впереди много игр. В понедельник нас ожидает домашний поединок с ЛНЗ. На предстоящий матч с черкащанами мы также будем настраиваться, как на игру с «Зарей».

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Владислав Кабаев Динамо Киев Заря Луганск Заря - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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