Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед

Сегодня, 4 апреля «Челси» Михаила Мудрика в матче 31-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:15 по Киеву.

Украинский вингер выйдет в основе команды Маурисио Почеттино на матч.

Составы команд:

«Челси»: Петрович, Кукурелья, Бадиашиль, Дисаси, Гюсто, Энцо Фернандес, Кайседо, Мудрик, Галлахер, Палмер, Джексон

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Далот, Майну, Каземиро, Гарначо, Бруну Фернандеш, Антони, Хойлунд