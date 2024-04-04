Англия04 апреля 2024, 21:25 |
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Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Украинец выйдет на поле с первых минут
04 апреля 2024, 21:25 |
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Сегодня, 4 апреля «Челси» Михаила Мудрика в матче 31-го тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 22:15 по Киеву.
Украинский вингер выйдет в основе команды Маурисио Почеттино на матч.
Составы команд:
«Челси»: Петрович, Кукурелья, Бадиашиль, Дисаси, Гюсто, Энцо Фернандес, Кайседо, Мудрик, Галлахер, Палмер, Джексон
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Далот, Майну, Каземиро, Гарначо, Бруну Фернандеш, Антони, Хойлунд
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