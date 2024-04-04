Жозе МОУРИНЬО: «Гвардиола? Есть моменты, которые невозможно забыть»

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо рассказал о своих личных отношениях с давним соперником Жузепом Гвардиолой, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити»:

«Есть моменты в жизни, которые невозможно забыть. Когда мой отец умер, а Пеп знал, насколько важным человеком он был в моей жизни, он позвонил мне.

Когда его мать умерла, я ответил таким же поступком. Это то, чего посторонние люди никогда не увидят», – рассказал Моуриньо.

Ранее Моуриньо оценил вероятность того, что он возглавит сборную Португалии.