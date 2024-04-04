Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Гвардиола? Есть моменты, которые невозможно забыть»
Другие новости
04 апреля 2024, 20:44 |
1219
0

Жозе МОУРИНЬО: «Гвардиола? Есть моменты, которые невозможно забыть»

Португальский тренер – о наставнике «Манчестер Сити»

04 апреля 2024, 20:44 |
1219
0
Жозе МОУРИНЬО: «Гвардиола? Есть моменты, которые невозможно забыть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Знаменитый португальский тренер Жозе Моуриньо рассказал о своих личных отношениях с давним соперником Жузепом Гвардиолой, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити»:

«Есть моменты в жизни, которые невозможно забыть. Когда мой отец умер, а Пеп знал, насколько важным человеком он был в моей жизни, он позвонил мне.

Когда его мать умерла, я ответил таким же поступком. Это то, чего посторонние люди никогда не увидят», – рассказал Моуриньо.

Ранее Моуриньо оценил вероятность того, что он возглавит сборную Португалии.

По теме:
Гвардиола признался, почему Холанд и Де Брюйне не сыграли с Астон Виллой
Гвардиола оценил отставание Ман Сити от Арсенала и Ливерпуля
Гвардиола отреагировал на мнение, что Холанд – игрок 4-го дивизиона
Жозе Моуриньо Жузеп Гвардиола
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь Реала провел откровенный разговор с Анчелотти и хочет покинуть клуб
Футбол | 04 апреля 2024, 00:01 1
Вратарь Реала провел откровенный разговор с Анчелотти и хочет покинуть клуб
Вратарь Реала провел откровенный разговор с Анчелотти и хочет покинуть клуб

Кепа Аррисабалага недоволен своей ролью в «королевском клубе»

ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
Футбол | 04 апреля 2024, 16:44 20
ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал

Дарио не увидел, о чем шла речь в заметке бразильца

Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 04.04.2024, 21:25
Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Мудрик сыграет? Стали известны составы на матч Челси – Манчестер Юнайтед
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Футбол | 04.04.2024, 12:22
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Футбол | 04.04.2024, 18:15
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
04.04.2024, 11:36 7
Футбол
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
Источник: Заря может прекратить существование из-за долгов. Известны детали
02.04.2024, 20:41 35
Футбол
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
03.04.2024, 19:26 8
Футбол
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем