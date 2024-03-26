Жозе МОУРИНЬО: «Сборная Португалии? Никогда не говори «нет»

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо не стал исключать возможности участия в Евро-2024 этим летом.

В настоящее время знаменитый менеджер находится без работы, поскольку был уволен «Ромой» в январе после двух с половиной лет работы в клубе.

Но Моуриньо очень хочет вернуться к тренерской работе и теперь раскрыл свои цели на ближайшие месяцы.

«У меня нет клуба, я свободен. Но я хочу работать летом, я хочу работать.

Сборная Португалии? Никогда не говори «нет», особенно в футболе.

Моя жизнь – это футбол, я могу тренировать где угодно, и у меня нет никаких проблем», – сказал Моуриньо.