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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:23
982
0

СУРКИС: «Динамо прогрессирует, Шовковский хорошо делает свою работу»

Президент киевского клуба прокомментировал победу в матче против «Зари»

04 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 04 апреля 2024, 20:23
982
0
СУРКИС: «Динамо прогрессирует, Шовковский хорошо делает свою работу»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу в перенесенном матче 6-го тура УПЛ против «Зари (3:0).

– С тех пор, как Александр Шовковский возглавил «Динамо», команда не потерпела ни одного поражения. Как прокомментируете его работу?

– Команда должна прогрессировать. Шовковский хорошо делает свою работу. Мы увидели это в Полтаве и увидели сегодня – команда прогрессирует, набирает обороты. Нельзя сказать, что в команде только 11 футболистов – все играют, все получают шанс. Команда в очень хорошем тонусе, поэтому я надеюсь, что мы будем до последнего тура бороться за чемпионство.

– Шовковский провел первые сборы в качестве тренера…

– Это очень важно, хотя на собрании не стояла задача выигрывать в каждом матче. Задача стояла, чтобы ребята друг друга на поле чувствовали даже спиной. Сегодня мы видим плоды этой работы, команда с каждым матчем прогрессирует. Так и должно быть в футболе. Как только остановишься – ничего не будет.

– Николай Шапаренко отдал сегодня две голевые передачи, забивал в прошлом матче. Он уже наверняка набрал ту свою форму, которой долго не было?

– Все болельщики, все, кто разбирается в футболе, понимают, что Шапаренко – очень качественный, классный футболист, у которого, я надеюсь, будет большое будущее в европейском футболе. Никто его не будет держать. Если на него будут запросы, мы будем их рассматривать. Николай – настоящий динамовец, он очень переживает результаты команды. Он волновался, что у него не все получалось на футбольном поле. Он очень долго восстанавливался. Но сейчас все хорошо, он набрал свои оптимальные кондиции, так что мы будем видеть Николая в еще лучшей форме, он будет отдавать пасы, забивать. Это очень качественный футболист. Такие футболисты рождаются очень редко.

– Какие ваши впечатления от сегодняшнего матча?

– Впечатления положительные. У ребят был 4-часовой матч в Полтаве. У них было всего несколько дней, чтобы восстановить свои кондиции. Я понимаю, что они очень серьезно относятся к тому, чтобы показывать яркую игру. Сегодня мы увидели не только результат, но и яркий футбол, разные тактики. Когда мы повели в счете 2:0, дали сопернику пространство, ловили его на контратаках. Сегодня был очень качественный футбол на хороших скоростях. Так должна играть команда, чтобы прогрессировать и играть в еврокубках.

– Андрей Ярмоленко вернулся. Мы слышали, как болельщики сегодня его встречали. Это тот человек, с которым «Динамо» должно бороться за чемпионство?

– Ярмоленко – это человек, который вносит покой, человек, который на футбольном поле понимает все, человек, который может одним прикосновением решить судьбу матча. У Ярмоленко тоже было непростое время, он набирает кондиции. Если он и дальше будет так играть, я уверен, что он очень поможет сборной Украины на чемпионате Европы.

– Сегодня он в последние минуты играл на позиции атакующего полузащитника. Это вас удивило?

– Не удивило, ведь он может играть на любой позиции. С его опытом и пониманием футбола. Он очень умный человек. Ярмоленко – это тот парень, с которым, я надеюсь, мы будем долго сотрудничать, когда он закончит карьеру игрока. Но сейчас я хочу пожелать ему, чтобы он выходил на поле и показывал такую красоту еще долгие годы, чтобы болельщики радовались его игре.

- Достаточно ли команде времени, чтобы восстанавливаться, учитывая плотный график матчей?

– Вы же видите, у нас длинная скамья запасных. Ребята, которые выходят на замену, должны держать баланс игры и давать другим отдохнуть остающиеся 20 или 30 минут игры. Сегодня все вышедшие на замену демонстрировали такой же качественный футбол, как и те ребята, которые играли в стартовом составе.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Игорь Суркис Александр Шовковский
Источник ФК Динамо Киев
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