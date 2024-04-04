Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жоау ФЕЛИКС: «Надеюсь, Барселона подпишет Бернарду Силву»
Испания
04 апреля 2024, 19:45 |
325
0

Жоау ФЕЛИКС: «Надеюсь, Барселона подпишет Бернарду Силву»

Форвард «Барселоны» – о своем партнере по сборной Португалии

04 апреля 2024, 19:45 |
325
0
Жоау ФЕЛИКС: «Надеюсь, Барселона подпишет Бернарду Силву»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс признался, что хотел бы видеть в каталонском клубе своего партнера по сборной Португалии Бернарду Силву, который выступает за «Манчестер Сити»:

«Надеюсь, «Барселона» подпишет Бернарду Силву. Он топ-игрок и отличный парень. Он постоянно спрашивает меня насчет Барселоны. Я сказал ему, что все прекрасно и он может к нам переходить».

Ранее сообщалось о том, что в новом контракте Бернарду Силвы есть клаусула в размере 50 миллионов фунтов. Она начнет действовать именно летом 2024 года.

По теме:
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЗИНЧЕНКО: «Результаты против прямых конкурентов добавляют уверенности»
Интер опережает Милан в борьбе за защитника сборной Италии
Жоау Феликс Барселона Бернарду Силва Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 апреля 2024, 13:05 55
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В 2024 году киевляне уже обыгрывали луганскую команду

Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Футбол | 03 апреля 2024, 22:27 1
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке

Главный тренер одесситов прокомментировал поражение в полуфинале от «горняков» (1:4)

Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 04.04.2024, 06:15
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 04.04.2024, 20:43
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Футбол | 04.04.2024, 11:36
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 6
Футбол
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
ВИДЕО. Роналду сделал хет-трик во втором матче подряд. Третий гол – шедевр
02.04.2024, 23:07
Футбол
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
03.04.2024, 06:50 1
Футбол
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем