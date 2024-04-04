Жоау ФЕЛИКС: «Надеюсь, Барселона подпишет Бернарду Силву»

Форвард «Барселоны» Жоау Феликс признался, что хотел бы видеть в каталонском клубе своего партнера по сборной Португалии Бернарду Силву, который выступает за «Манчестер Сити»:

«Надеюсь, «Барселона» подпишет Бернарду Силву. Он топ-игрок и отличный парень. Он постоянно спрашивает меня насчет Барселоны. Я сказал ему, что все прекрасно и он может к нам переходить».

Ранее сообщалось о том, что в новом контракте Бернарду Силвы есть клаусула в размере 50 миллионов фунтов. Она начнет действовать именно летом 2024 года.