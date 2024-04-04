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Англия
04 апреля 2024, 19:26 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:43
489
0

ЗИНЧЕНКО: «Результаты против прямых конкурентов добавляют уверенности»

Украинский легионер «Арсенала» – о шансах команды на титул

04 апреля 2024, 19:26 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:43
489
0
ЗИНЧЕНКО: «Результаты против прямых конкурентов добавляют уверенности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист Александр Зинченко считает, что «Арсенал» получил заряд бодрости для борьбы за титул чемпиона Премьер-лиги благодаря удачным результатам в матчах с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» в этом сезоне.

«Да, не буду врать, результаты «Арсенала» против прямых конкурентов на 100 процентов добавляют уверенности. Потому что это показывает, что мы готовы бороться за титул и готовы конкурировать с лучшими командами мира.

Был ли психологически важным результат против Манчестер Сити? Да, безусловно. Нелегко играть против «Сити» на выезде, а также против «Ливерпуля» на выезде. Это показывает, что «Арсенал» готов бороться за это.

Это хорошо для всех нас и для команды, что у нас есть хорошая конкуренция на каждой позиции. Все мы должны бороться и усердно работать, чтобы заслужить эту возможность играть каждый раз, – сказал Зинченко.

Отметим, что в четырех матчах с прямыми конкурентами лондонский клуб набрал 8 очков – 1:1 и 3:1 с «Ливерпулем», а также 1:0 и 0:0 с «Манчестер Сити».

В матче 31-го тура АПЛ Зинченко впервые с февраля вышел в старте «Арсенала».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Ливерпуль Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Источник The Guardian
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