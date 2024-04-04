Юрий КОВАЛЬ: «Причина поражения не в отсутствии арендованных»

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение в матче против «Динамо» (0:3).

- Комментарий очень короткий. Счет по игре. Оказалось, что мы не были готовы к сегодняшнему матчу, но двигаемся дальше.

- Отсутствие арендованных у «Динамо» игроков, которые не могли играть, повлияло на итоговый результат?

- Не могу так сказать. Да, у всех тех игроков была бы дополнительная мотивация, но в данном случае, я не вижу причин поражения в этом. Наша команда не была готова к этой игре.