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  4. Юрий КОВАЛЬ: «Причина поражения не в отсутствии арендованных»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 18:59 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:02
306
0

Юрий КОВАЛЬ: «Причина поражения не в отсутствии арендованных»

Тренер луганской «Зари» – о матче с «Динамо»

04 апреля 2024, 18:59 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:02
306
0
Юрий КОВАЛЬ: «Причина поражения не в отсутствии арендованных»
ФК Заря Луганск. Юрий Коваль

Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение в матче против «Динамо» (0:3).

- Комментарий очень короткий. Счет по игре. Оказалось, что мы не были готовы к сегодняшнему матчу, но двигаемся дальше.

- Отсутствие арендованных у «Динамо» игроков, которые не могли играть, повлияло на итоговый результат?
- Не могу так сказать. Да, у всех тех игроков была бы дополнительная мотивация, но в данном случае, я не вижу причин поражения в этом. Наша команда не была готова к этой игре.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск пресс-конференция Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Юрий Коваль
Источник ФК Заря Луганск
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