Украина. Премьер лига04 апреля 2024, 18:59 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:02
306
0
Юрий КОВАЛЬ: «Причина поражения не в отсутствии арендованных»
Тренер луганской «Зари» – о матче с «Динамо»
04 апреля 2024, 18:59 | Обновлено 04 апреля 2024, 19:02
306
0
Тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение в матче против «Динамо» (0:3).
- Комментарий очень короткий. Счет по игре. Оказалось, что мы не были готовы к сегодняшнему матчу, но двигаемся дальше.
- Отсутствие арендованных у «Динамо» игроков, которые не могли играть, повлияло на итоговый результат?
- Не могу так сказать. Да, у всех тех игроков была бы дополнительная мотивация, но в данном случае, я не вижу причин поражения в этом. Наша команда не была готова к этой игре.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 апреля 2024, 14:47 22
Валерий Василенко – о ситуации бывшего тренера «Динамо» в Польше
Футбол | 04 апреля 2024, 18:52 0
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в АПЛ
Снукер | 03.04.2024, 19:35
Футбол | 04.04.2024, 06:15
Футбол | 04.04.2024, 00:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2024, 14:17 14
03.04.2024, 08:42 1
04.04.2024, 02:07 16
04.04.2024, 11:36 4
04.04.2024, 06:25 2
03.04.2024, 08:30 6
03.04.2024, 22:27 1
03.04.2024, 16:22 3