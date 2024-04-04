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  4. Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
Чемпионат Европы
04 апреля 2024, 18:34 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:37
1534
4

Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024

Андрей верит, что хорошая игра в клубе ему в этом поможет

04 апреля 2024, 18:34 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:37
1534
4
Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча с «Зарей» (3:0) оценил свои шансы попасть на Евро-2024 и превзойти бомбардирский рекорд Максима Шацких в чемпионате.

- До Евро-2024 осталось чуть больше двух месяцев. Как оцениваете свои шансы попасть в заявку сборной на турнир?
- Если в клубе буду показывать тот уровень футбола, который будет нравиться главному тренеру сборной, это произойдет. Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы. Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта.

- Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?
- Для меня важно, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Личные рекорды – это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.

- «Динамо» набрало хорошую форму, беспроигрышная серия из 10-ти матчей. Какие шансы побороться за чемпионство?
- Для «Динамо» есть только первое место, и мы играем только для того, чтобы стать чемпионами, – сказал Ярмоленко.

Чемпионат Европы по футболу 2024 стартует 14 июня.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 4
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andre_lui
Ось і відмінність між Ярмоленком і Селезньовим. А якби Євген так само вважав, то скоріше за все б і перегнав Реброва та Шацьких. Все ж форвард він непоганий був. І власне рекорди для того і є, щоб їх бити. Але коли зациклюєшся на цих питаннях, то мяч в ворота не лізе...
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+3
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Pavel_i_CO
Ярмола - справжній професіонал. Вже має 5+2 по системі гол плюс пас і не звиздить про цифри, як Сєля, це враховуючи, що він, через травму половину матчів пропустив. От так, по тихому він Селезньова обійде, але до Реброва і Шацьких буде важко добратися. Збірній його дуже не вистачає. Не може один Циганков фланг тягнути 
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+2
Умник
3 мяча и он историческая личность.
Рекордсмен по забитым за сборную
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+1
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