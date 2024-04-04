Ярмоленко оценил свои шансы попасть на Евро-2024

Полузащитник «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча с «Зарей» (3:0) оценил свои шансы попасть на Евро-2024 и превзойти бомбардирский рекорд Максима Шацких в чемпионате.

- До Евро-2024 осталось чуть больше двух месяцев. Как оцениваете свои шансы попасть в заявку сборной на турнир?

- Если в клубе буду показывать тот уровень футбола, который будет нравиться главному тренеру сборной, это произойдет. Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы. Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта.

- Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?

- Для меня важно, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Личные рекорды – это второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.

- «Динамо» набрало хорошую форму, беспроигрышная серия из 10-ти матчей. Какие шансы побороться за чемпионство?

- Для «Динамо» есть только первое место, и мы играем только для того, чтобы стать чемпионами, – сказал Ярмоленко.

Чемпионат Европы по футболу 2024 стартует 14 июня.