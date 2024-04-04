Кубок Украины04 апреля 2024, 17:22 |
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Полесье – Ворскла. Будковский и Кравец выйдут в основе
Стали известны составы команд
04 апреля 2024, 17:22 |
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Сегодня, 4 апреля «Полесье» в матче полуфинала Кубка Украины сезона 2023/2024 примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд:
«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравец, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Крушинский, Фортюне, Козак, Будковский
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Хрипчук, Бацула, Крупский, Челядин, Сиссоко, Степанюк, Мякушко, Кане, Ковталюк
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