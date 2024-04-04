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  4. Полесье – Ворскла. Будковский и Кравец выйдут в основе
Кубок Украины
04 апреля 2024, 17:22 |
243
0

Полесье – Ворскла. Будковский и Кравец выйдут в основе

Стали известны составы команд

04 апреля 2024, 17:22 |
243
0
Полесье – Ворскла. Будковский и Кравец выйдут в основе
ФК Полесье

Сегодня, 4 апреля «Полесье» в матче полуфинала Кубка Украины сезона 2023/2024 примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд:

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравец, Смоляков, Танковский, Кушниренко, Крушинский, Фортюне, Козак, Будковский

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Хрипчук, Бацула, Крупский, Челядин, Сиссоко, Степанюк, Мякушко, Кане, Ковталюк

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Источник Sport.ua
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