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  4. ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 16:44 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:46
2580
12

ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал

Дарио не увидел, о чем шла речь в заметке бразильца

04 апреля 2024, 16:44 | Обновлено 04 апреля 2024, 16:46
2580
12
ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
ФК Шахтар. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в Instagram поставил лайк посту экс-игрока сборной Бразилии Кафу, в котором тот расхвалил российский спортивный канал «Матч ТВ», которому бразилец накануне давал интервью. Впоследствии Дарио убрал свой лайк под этим постом.

Донецкий клуб отреагировал на этот инцидент, сообщив, что Срна поставил лайк под публикацией, не увидев, о чем идет речь в заметке Кафу. Сообщается, что сейчас спортивный директор «горняков» разочарован поступком бразильца, который принял участие в шоу на российском ТВ.

Отметим, что ранее «Шахтер» оштрафовал Хусрава Тоирова на месячную зарплату за лайк под постом о победе россии над Сербией в товарищеском матче.

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Дарио Срна Кафу Шахтер Донецк Матч ТВ фото
Источник Футбол 24
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Комментарии 12
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kod.75
Срна знову обіСРНАлся? 
Керівництво клюба знову відмазує це Lайно? 
Яка дивина.
Насправді ніт. 
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+5
FunnyCat_____
ахаххахаха не побачив
 на каких дурачков это рассчитано?
а лайкать пропагандистскую помойку Матч... ну хотя чему удивляться от леХенды ФК Гудок
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
вы верите, что Дарио не читал текст и не увидел флаг?
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+3
anacreon
Ніколи не зрозумію, навіщо спортсмени та знаменитості в принципі лайкають будь-що. Бо завжди є вірогідність лайкнути щось автоматично, не побачивши суть.
Стільки зашкварів було. Нє, сидять, скролять свою стрічку і лайкають все, що запостили ті, на кого вони підписані.
Та сиди собі і пости фоточки. Світ якось обійдеться без твого дорогоцінного лайку.
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+3
Serhii P.
Москальський аквареш та слово Russia в пості Кафу також не побачив?  
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+2
Swimmer
дурня включае?        Сепар завжди сепар.
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+2
samird
Ідійот
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+1
Mr Voevudskiy
Зрадойобы как обычно)
Но, на самом деле, нормальная тема - быстро листаешь ленту - понравилась фотка - лайкаешь. Редко когда вникаешь в сам пост и что там написано)
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0
Fanat
А хто це такий, срна?
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
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