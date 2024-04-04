ФОТО. Срна лайкнул позорный пост Кафу, Шахтер своевременно отреагировал
Дарио не увидел, о чем шла речь в заметке бразильца
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в Instagram поставил лайк посту экс-игрока сборной Бразилии Кафу, в котором тот расхвалил российский спортивный канал «Матч ТВ», которому бразилец накануне давал интервью. Впоследствии Дарио убрал свой лайк под этим постом.
Донецкий клуб отреагировал на этот инцидент, сообщив, что Срна поставил лайк под публикацией, не увидев, о чем идет речь в заметке Кафу. Сообщается, что сейчас спортивный директор «горняков» разочарован поступком бразильца, который принял участие в шоу на российском ТВ.
Отметим, что ранее «Шахтер» оштрафовал Хусрава Тоирова на месячную зарплату за лайк под постом о победе россии над Сербией в товарищеском матче.
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Керівництво клюба знову відмазує це Lайно?
Яка дивина.
Насправді ніт.
на каких дурачков это рассчитано?
а лайкать пропагандистскую помойку Матч... ну хотя чему удивляться от леХенды ФК Гудок
Стільки зашкварів було. Нє, сидять, скролять свою стрічку і лайкають все, що запостили ті, на кого вони підписані.
Та сиди собі і пости фоточки. Світ якось обійдеться без твого дорогоцінного лайку.
Но, на самом деле, нормальная тема - быстро листаешь ленту - понравилась фотка - лайкаешь. Редко когда вникаешь в сам пост и что там написано)