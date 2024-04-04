Челси планирует продать несколько игроков летом. Попал ли в список Мудрик?
Команду могут покинуть Рис Джеймс и Конор Галлахер
Лондонский «Челси» планирует продать нескольких игроков в следующее трансферное окно.
По информации британского портала Football London, «Челси» будет вынужден продавать футболистов, чтобы снизить нагрузку в связи с правилами финансового фейр-плей. Руководство команды определилось с двумя игроками, с которыми готово распрощаться в следующее трансферное окно – это защитник Рис Джеймс и полузащитник Конор Галлахер.
Ранее в Англии рассказали, хочет ли «Челси» продать Мудрика после его последних голов.
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