Челси планирует продать несколько игроков летом. Попал ли в список Мудрик?

Лондонский «Челси» планирует продать нескольких игроков в следующее трансферное окно.

По информации британского портала Football London, «Челси» будет вынужден продавать футболистов, чтобы снизить нагрузку в связи с правилами финансового фейр-плей. Руководство команды определилось с двумя игроками, с которыми готово распрощаться в следующее трансферное окно – это защитник Рис Джеймс и полузащитник Конор Галлахер.

Ранее в Англии рассказали, хочет ли «Челси» продать Мудрика после его последних голов.