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  4. Челси планирует продать несколько игроков летом. Попал ли в список Мудрик?
Англия
04 апреля 2024, 14:37 |
262
0

Челси планирует продать несколько игроков летом. Попал ли в список Мудрик?

Команду могут покинуть Рис Джеймс и Конор Галлахер

04 апреля 2024, 14:37 |
262
0
Челси планирует продать несколько игроков летом. Попал ли в список Мудрик?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» планирует продать нескольких игроков в следующее трансферное окно.

По информации британского портала Football London, «Челси» будет вынужден продавать футболистов, чтобы снизить нагрузку в связи с правилами финансового фейр-плей. Руководство команды определилось с двумя игроками, с которыми готово распрощаться в следующее трансферное окно – это защитник Рис Джеймс и полузащитник Конор Галлахер.

Ранее в Англии рассказали, хочет ли «Челси» продать Мудрика после его последних голов.

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Рис Джеймс Конор Галлахер фейр-плей Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы
Источник Football London
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