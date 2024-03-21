В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
«Пенсионеры» могут рассмотреть трансфер украинца в следующее трансферное окно
23-летний вингер Михаил Мудрик забил два гола в последних четырех матчах за «Челси».
Английский портал Football London проанализировал, рассматривается ли в команде трансфер украинца летом.
«Михаил Мудрик сейчас вызывает меньше уверенности, если сравнивать с периодом, когда он прибыл в клуб. В январе даже было предположение, что «Арсенал» все еще заинтересован в его подписании.
В этом сезоне Мудрик эффективнее со скамьи запасных, последний раз он это продемонстрировал в игре против «Ньюкасла», но ему все еще не хватает стабильности. Пока остается риск того, что его продадут в следующее трансферное окно и его талант будет реализован в другом клубе», – отмечает Football London.
Ранее Артем Милевский дал совет Михаилу Мудрику.
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