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  4. В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
Англия
21 марта 2024, 00:07 |
97
0

В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов

«Пенсионеры» могут рассмотреть трансфер украинца в следующее трансферное окно

21 марта 2024, 00:07 |
97
0
В Англии сообщили, готов ли Челси продать Мудрика после его последних голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер Михаил Мудрик забил два гола в последних четырех матчах за «Челси».

Английский портал Football London проанализировал, рассматривается ли в команде трансфер украинца летом.

«Михаил Мудрик сейчас вызывает меньше уверенности, если сравнивать с периодом, когда он прибыл в клуб. В январе даже было предположение, что «Арсенал» все еще заинтересован в его подписании.

В этом сезоне Мудрик эффективнее со скамьи запасных, последний раз он это продемонстрировал в игре против «Ньюкасла», но ему все еще не хватает стабильности. Пока остается риск того, что его продадут в следующее трансферное окно и его талант будет реализован в другом клубе», – отмечает Football London.

Ранее Артем Милевский дал совет Михаилу Мудрику.

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Источник: Коноплянка отклонил предложения из Азии и завершил карьеру
Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы
Источник Football London
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