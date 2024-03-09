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Англия
09 марта 2024, 20:48 |
1805
3

«Вот так он должен играть». Милевский дал совет Мудрику

Бывший игрок «Динамо» считает, что вингер «Челси» должен использовать свои сильнейшие стороны

09 марта 2024, 20:48 |
1805
3
«Вот так он должен играть». Милевский дал совет Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский дал совет украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, а также рассказал, не считает ли этого футболиста переоцененным.

– Как ты видишь историю с Мудриком? Не переоценили ли его по этим миллионам? Почему у него то получается, то не получается?

– Пойми, он пришел в «Челси», у него 10-й номер. Это колоссальное давление. Он перешел за 80 миллионов. Это хорошо, что у него сейчас команда – это молодые ребята и молодой тренер, Почеттино не сильно старый. Но если бы он попал в команду, где был Лэмпард, где был Дрогба, кого там только не было, например, при Моуриньо, тот чемпионский состав – его бы просто посадили там, он бы ничего не смог.

Сейчас у него, слава Богу, все молодые. Ему надо играть за счет его сильных сторон. Как он играл в «Шахтере», как он играет в сборной? Он мяч получил, между ним один футболист и он. Я делал бы как – просто бросай мяч в любую сторону и беги. Когда он начинает что-то придумывать, у него не получается.

Надо играть за счет сильных сторон. Мне всегда говорили все тренеры, Семин говорил: «Что у тебя сильное? Ты бежишь? Ты не бежишь. Ты хорошо мяч корпусом прикрываешь? Да. Ты можешь отдать передачу? На этом играй. У тебя удар из-за пределов штрафной есть? Нет. Значит, лучше отдай кому-то. Алиев рядом – отдай ему, он пробьет».

И вот так он должен играть. Он знает свои сильные стороны, он должен их еще дальше-дальше развивать. Думаю, все мы хотим, чтобы Мудрик в «Челси» заиграл и был на ведущих ролях. Ему нужно много работать. Давление не такое, как было у Цыганкова и Довбыка – когда пацаны пришли, никто от них не ожидал, что такое будет, что они устраивают каждый тур.

Мудрик пришел в «Челси» – все уже ожидают, типа, 10-й номер. 10-й номер – это, извини меня... Тотти в «Роме» был, известные люди, легенды вообще. С этим давлением очень тяжело жить, когда идет хейт на тебя. Я знаю о том, что такое хейт. Я всю жизнь прожил с этим хейтом. Чем быстрее он это поймет, тем быстрее у него может что-то получиться.

– Почеттино пришел – он начал играть намного лучше, чем когда был Лэмпард.

– Он к нему, как к сыну. Сколько я фоток видел. Радуется, когда он забивает, пыхает, машет кулаком, как сыну, когда он что-то там начинает возникать, какую-то желтую получит необязательную. Это классно, это должно добавлять ему уверенности. Поэтому надеемся.

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Источник YouTube
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GloryUkraine
Мурзик просто тупий і до нього ніхто не може достукатися. 
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