«Вот так он должен играть». Милевский дал совет Мудрику
Бывший игрок «Динамо» считает, что вингер «Челси» должен использовать свои сильнейшие стороны
Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский дал совет украинскому вингеру лондонского «Челси» Михаилу Мудрику, а также рассказал, не считает ли этого футболиста переоцененным.
– Как ты видишь историю с Мудриком? Не переоценили ли его по этим миллионам? Почему у него то получается, то не получается?
– Пойми, он пришел в «Челси», у него 10-й номер. Это колоссальное давление. Он перешел за 80 миллионов. Это хорошо, что у него сейчас команда – это молодые ребята и молодой тренер, Почеттино не сильно старый. Но если бы он попал в команду, где был Лэмпард, где был Дрогба, кого там только не было, например, при Моуриньо, тот чемпионский состав – его бы просто посадили там, он бы ничего не смог.
Сейчас у него, слава Богу, все молодые. Ему надо играть за счет его сильных сторон. Как он играл в «Шахтере», как он играет в сборной? Он мяч получил, между ним один футболист и он. Я делал бы как – просто бросай мяч в любую сторону и беги. Когда он начинает что-то придумывать, у него не получается.
Надо играть за счет сильных сторон. Мне всегда говорили все тренеры, Семин говорил: «Что у тебя сильное? Ты бежишь? Ты не бежишь. Ты хорошо мяч корпусом прикрываешь? Да. Ты можешь отдать передачу? На этом играй. У тебя удар из-за пределов штрафной есть? Нет. Значит, лучше отдай кому-то. Алиев рядом – отдай ему, он пробьет».
И вот так он должен играть. Он знает свои сильные стороны, он должен их еще дальше-дальше развивать. Думаю, все мы хотим, чтобы Мудрик в «Челси» заиграл и был на ведущих ролях. Ему нужно много работать. Давление не такое, как было у Цыганкова и Довбыка – когда пацаны пришли, никто от них не ожидал, что такое будет, что они устраивают каждый тур.
Мудрик пришел в «Челси» – все уже ожидают, типа, 10-й номер. 10-й номер – это, извини меня... Тотти в «Роме» был, известные люди, легенды вообще. С этим давлением очень тяжело жить, когда идет хейт на тебя. Я знаю о том, что такое хейт. Я всю жизнь прожил с этим хейтом. Чем быстрее он это поймет, тем быстрее у него может что-то получиться.
– Почеттино пришел – он начал играть намного лучше, чем когда был Лэмпард.
– Он к нему, как к сыну. Сколько я фоток видел. Радуется, когда он забивает, пыхает, машет кулаком, как сыну, когда он что-то там начинает возникать, какую-то желтую получит необязательную. Это классно, это должно добавлять ему уверенности. Поэтому надеемся.
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