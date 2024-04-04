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  4. Йожеф САБО: «Полесье развалилось, в клубе что-то происходит»
Кубок Украины
04 апреля 2024, 13:50 |
1012
0

Йожеф САБО: «Полесье развалилось, в клубе что-то происходит»

Эксперт оценил последние проблемы команды

04 апреля 2024, 13:50 |
1012
0
Йожеф САБО: «Полесье развалилось, в клубе что-то происходит»
ФК Полесье

Опытный специалист и бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо перед полуфиналом Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой» акцентировал внимание на проблемах житомирской команды.

«После того, как ушел из «Полесья» Юрий Калитвинцев, команда развалилась. Что там у них внутри клуба происходит, мне трудно сказать, но точно что-то не так».

«При всем уважении к Шищенко, но трудно удержать молодому специалисту такой коллектив, как «Полесье», декларирующее борьбу и за Кубок, и за медали. Я не хочу ни в коем случае обидеть Сергея, нет. Просто таково мое мнение. Игроком он был очень неплохим, потому что плохие не становятся лучшими бомбардирами первенства, но как тренер – пока учится работать в столь экстремальных условиях, когда нужно встряхнуть футболистов», – сказал Шищенко.

Полуфинал Кубка Украины пройдет 4 апреля, начало в 18:00.

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Полесье Житомир Йожеф Сабо Кубок Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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