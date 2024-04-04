Йожеф САБО: «Полесье развалилось, в клубе что-то происходит»

Опытный специалист и бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо перед полуфиналом Кубка Украины между «Полесьем» и «Ворсклой» акцентировал внимание на проблемах житомирской команды.

«После того, как ушел из «Полесья» Юрий Калитвинцев, команда развалилась. Что там у них внутри клуба происходит, мне трудно сказать, но точно что-то не так».

«При всем уважении к Шищенко, но трудно удержать молодому специалисту такой коллектив, как «Полесье», декларирующее борьбу и за Кубок, и за медали. Я не хочу ни в коем случае обидеть Сергея, нет. Просто таково мое мнение. Игроком он был очень неплохим, потому что плохие не становятся лучшими бомбардирами первенства, но как тренер – пока учится работать в столь экстремальных условиях, когда нужно встряхнуть футболистов», – сказал Шищенко.

Полуфинал Кубка Украины пройдет 4 апреля, начало в 18:00.