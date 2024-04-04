Полицейские будут дежурить возле базы Барселоны. Названа причина

Недавний инцидент с защитником «Барселоны» Иньиго Мартинесом, который возле клубной базы «сцепился» с юным болельщиком-тиктокером, заставил руководство «блау-гранас» обратиться в полицию.

Как сообщает Marca, «Барселона» проконсультировалась с представителями полиции Каталонии, и, как выяснилось, проблема тиктокеров, которые обзывают футболистов и тем самым провоцируют конфликт, является хронической.

Уже накануне во время тренировки каталонцев возле клубной базы дежурили две бригады полицейских – их машины располагались по периметру так, чтобы иметь наилучший обзор. Планируется, что основной акцент будет сделан на время после тренировки, когда игроки разъезжаются по домам, и полицейские в этот период будут дежурить у въезда на базу, чтобы тем самым обеспечить игрокам безопасность.