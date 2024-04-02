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Испания
02 апреля 2024, 09:28 | Обновлено 02 апреля 2024, 09:31
710
4

Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»

Юные тиктокеры регулярно выкрикивают оскорбления в адрес игроков каалонского клуба

02 апреля 2024, 09:28 | Обновлено 02 апреля 2024, 09:31
710
4
Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иньиго Мартинес

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес не сдержался и отчитал юного болельщика, который выкрикивал оскорбления в адрес футболиста, сообщает La Razón.

На видео, которое было выложено в соцсети, Мартинес выходит из машины у ворот базы каталонского клуба и начинает на повышенных тонах общаться с подростком.

«Ты в последний раз называешь меня дураком, ты меня понял? Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь! И друг твой тоже. Я тебя предупредил», — говорит 32-летний игрок.

При этом подросток пытается отвечать Мартинесу, который затем возвращается в машину.

Как пишут испанские СМИ, оскорбления в адрес игроков «Барселоны» выкрикивают юные тиктокеры, которые стоят у ворот тренировочной базы каталонского клуба.

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Иньиго Мартинес Барселона видео lifestyle
Источник La Razón
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Gargantua
и что он ему сделает?
не драться же с этим малолетним дерьмом
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+1
Дані Рохас
Поколение тик-ток оно такое
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0
Serhii P.
Виходить, що підліток не збрехав, тому що тільки дурень, а не футболіст рівня "Барселони", проїжджаючи повз буде зупинятися та реагувати на вигуки якогось дрища. Скільки таких вигуків під час матчів, то що, потрібно реагувати на все?
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-2
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