Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес не сдержался и отчитал юного болельщика, который выкрикивал оскорбления в адрес футболиста, сообщает La Razón.

На видео, которое было выложено в соцсети, Мартинес выходит из машины у ворот базы каталонского клуба и начинает на повышенных тонах общаться с подростком.

«Ты в последний раз называешь меня дураком, ты меня понял? Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь! И друг твой тоже. Я тебя предупредил», — говорит 32-летний игрок.

При этом подросток пытается отвечать Мартинесу, который затем возвращается в машину.

Как пишут испанские СМИ, оскорбления в адрес игроков «Барселоны» выкрикивают юные тиктокеры, которые стоят у ворот тренировочной базы каталонского клуба.