Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Юные тиктокеры регулярно выкрикивают оскорбления в адрес игроков каалонского клуба
Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес не сдержался и отчитал юного болельщика, который выкрикивал оскорбления в адрес футболиста, сообщает La Razón.
На видео, которое было выложено в соцсети, Мартинес выходит из машины у ворот базы каталонского клуба и начинает на повышенных тонах общаться с подростком.
«Ты в последний раз называешь меня дураком, ты меня понял? Это последний раз, когда ты меня оскорбляешь! И друг твой тоже. Я тебя предупредил», — говорит 32-летний игрок.
При этом подросток пытается отвечать Мартинесу, который затем возвращается в машину.
Как пишут испанские СМИ, оскорбления в адрес игроков «Барселоны» выкрикивают юные тиктокеры, которые стоят у ворот тренировочной базы каталонского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов
30–31 марта состоялись матчи 30-го тура чемпионата Англии
не драться же с этим малолетним дерьмом