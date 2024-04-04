Легендарный клуб АПЛ хочет купить экс-кандидата в сборную Украины

26-летний защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман может покинуть команду в следующее трансферное окно.

По информации The Times, английский «Манчестер Юнайтед» хочет летом приобрести нового центрбека, а Килман является одним из тех игроков, которых хочет видеть в команде руководство «красных дьяволов». «Вулверхэмптон» не намерен отпускать футболиста, однако их может убедить щедрое предложение.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Напомним, у Килмана – украинские корни, поскольку его родители из Украины. Недавно Макс претендовал на то, чтобы попасть в сборную Украины.