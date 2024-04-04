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Англия
04 апреля 2024, 13:47 |
1488
1

Легендарный клуб АПЛ хочет купить экс-кандидата в сборную Украины

Макс Килман может покинуть «Вулверхэмптон»

04 апреля 2024, 13:47 |
1488
1
Легендарный клуб АПЛ хочет купить экс-кандидата в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

26-летний защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман может покинуть команду в следующее трансферное окно.

По информации The Times, английский «Манчестер Юнайтед» хочет летом приобрести нового центрбека, а Килман является одним из тех игроков, которых хочет видеть в команде руководство «красных дьяволов». «Вулверхэмптон» не намерен отпускать футболиста, однако их может убедить щедрое предложение.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Напомним, у Килмана – украинские корни, поскольку его родители из Украины. Недавно Макс претендовал на то, чтобы попасть в сборную Украины.

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Макс Килман Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы
Источник The Times
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Комментарии 1
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samird
Дуже прикро, що не вдалося через ідіотське правило заграти Кілмана за Україну. Була б просто чудова пара із Забарним, бо Матвієнко - це халепа, та й перспективи відповідного рівня особливо не проглядається.  
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