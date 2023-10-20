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  4. Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Англия
20 октября 2023, 22:09 |
1307
2

Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины

Защитник «Вулверхэмптона» надеется на вызов в сборную Англии

20 октября 2023, 22:09 |
1307
2
Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

Защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман подтвердил, что ему запрещено выступать за сборную Украины.

Также 26-летний Килман сообщил, что собирается дождаться вызова в сборную Англии и рассказал о том, как родственники его матери продолжают жить в Украине.

«Дед хочет быть в Киеве. Он прожил там всю свою жизнь, и сказал, что если ему придется умереть, он хочет быть там, где он родился и провел всю свою жизнь. Вся родня моей мамы там и все они думают: «Мы хотим быть здесь». Я знаю, в Киеве немного безопаснее, чем в других городах Украины, но я бы не чувствовал себя в безопасности. Они должны быть очень осторожны, когда выходят на улицу, потому что никогда не знаешь, когда могут быть обстрелы», – рассказал Килман.

В нынешнем сезоне в составе «Вулверхэмптона» Макс Килман сыграл девять матчей.

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Макс Килман Английская Премьер-лига Вулверхэмптон сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу
Источник The Times
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WildeKater
Экспертное мнение из-за бугра на тему как вести себя в Украине во время войны. Обожаю 
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Владислав Рейский
та и х с ним
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