Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины

Защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман подтвердил, что ему запрещено выступать за сборную Украины.

Также 26-летний Килман сообщил, что собирается дождаться вызова в сборную Англии и рассказал о том, как родственники его матери продолжают жить в Украине.

«Дед хочет быть в Киеве. Он прожил там всю свою жизнь, и сказал, что если ему придется умереть, он хочет быть там, где он родился и провел всю свою жизнь. Вся родня моей мамы там и все они думают: «Мы хотим быть здесь». Я знаю, в Киеве немного безопаснее, чем в других городах Украины, но я бы не чувствовал себя в безопасности. Они должны быть очень осторожны, когда выходят на улицу, потому что никогда не знаешь, когда могут быть обстрелы», – рассказал Килман.

В нынешнем сезоне в составе «Вулверхэмптона» Макс Килман сыграл девять матчей.