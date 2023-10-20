Килман подтвердил, что не сможет выступать за сборную Украины
Защитник «Вулверхэмптона» надеется на вызов в сборную Англии
Защитник английского «Вулверхэмптона» Макс Килман подтвердил, что ему запрещено выступать за сборную Украины.
Также 26-летний Килман сообщил, что собирается дождаться вызова в сборную Англии и рассказал о том, как родственники его матери продолжают жить в Украине.
«Дед хочет быть в Киеве. Он прожил там всю свою жизнь, и сказал, что если ему придется умереть, он хочет быть там, где он родился и провел всю свою жизнь. Вся родня моей мамы там и все они думают: «Мы хотим быть здесь». Я знаю, в Киеве немного безопаснее, чем в других городах Украины, но я бы не чувствовал себя в безопасности. Они должны быть очень осторожны, когда выходят на улицу, потому что никогда не знаешь, когда могут быть обстрелы», – рассказал Килман.
В нынешнем сезоне в составе «Вулверхэмптона» Макс Килман сыграл девять матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нужен «шахтерский» футбол
Мигель Кардосо поделился своими воспоминаниями о работе в Украине с молодыми «горняками»