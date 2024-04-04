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  4. Судаков стал самым молодым автором дубля Шахтера в полуфиналах КУ
Кубок Украины
04 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 04 апреля 2024, 13:12
208
0

Судаков стал самым молодым автором дубля Шахтера в полуфиналах КУ

Два мяча «морякам» хавбек горняков забил в 21 год 215 дней

04 апреля 2024, 13:08 | Обновлено 04 апреля 2024, 13:12
208
0
Судаков стал самым молодым автором дубля Шахтера в полуфиналах КУ
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Героем первого полуфинала Кубка Украины-2023/24 стал Георгий Судаков, дважды поразивший ворота «Черноморца». Он стал 5-м и самым молодым игрокам «Шахтера», сделавшим дубль на этой стадии. Два гола «морякам» Судаков забил в 21 год 215 дней. Прежнее достижение 11-летней давности Генриха Мхитаряна он превзошел на 2 года 250 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Шахтера в полуфиналах Кубка Украины

Дата

Игрок

Соперник

Минуты

Счет

1.

06.05.1999

Олег МАТВЕЕВ

Карпаты

54’, 101’

2:1 (д)

2.

08.05.2013

Генрих МХИТАРЯН

Севастополь

19’, 53’

4:2 (г)

3.

08.05.2013

ЛУИС АДРИАНУ

Севастополь

9’, 65’

4:2 (г)

4.

18.04.2018

ТАЙСОН

Мариуполь

8’, 45+2’

5:1 (д)

5..

03.04.2024

Георгий СУДАКОВ

Черноморец

52’, 79’

4:1 (д)

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Источник Sport.ua
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