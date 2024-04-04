Судаков стал самым молодым автором дубля Шахтера в полуфиналах КУ
Два мяча «морякам» хавбек горняков забил в 21 год 215 дней
Героем первого полуфинала Кубка Украины-2023/24 стал Георгий Судаков, дважды поразивший ворота «Черноморца». Он стал 5-м и самым молодым игрокам «Шахтера», сделавшим дубль на этой стадии. Два гола «морякам» Судаков забил в 21 год 215 дней. Прежнее достижение 11-летней давности Генриха Мхитаряна он превзошел на 2 года 250 дней.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все дубли игроков Шахтера в полуфиналах Кубка Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
1.
|
06.05.1999
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Карпаты
|
54’, 101’
|
2:1 (д)
|
2.
|
08.05.2013
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Севастополь
|
19’, 53’
|
4:2 (г)
|
3.
|
08.05.2013
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Севастополь
|
9’, 65’
|
4:2 (г)
|
4.
|
18.04.2018
|
ТАЙСОН
|
Мариуполь
|
8’, 45+2’
|
5:1 (д)
|
5..
|
03.04.2024
|
Георгий СУДАКОВ
|
Черноморец
|
52’, 79’
|
4:1 (д)
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