Судаков стал самым молодым автором дубля Шахтера в полуфиналах КУ

Героем первого полуфинала Кубка Украины-2023/24 стал Георгий Судаков, дважды поразивший ворота «Черноморца». Он стал 5-м и самым молодым игрокам «Шахтера», сделавшим дубль на этой стадии. Два гола «морякам» Судаков забил в 21 год 215 дней. Прежнее достижение 11-летней давности Генриха Мхитаряна он превзошел на 2 года 250 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Шахтера в полуфиналах Кубка Украины