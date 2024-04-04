Шахтер отпраздновал 4-ю крупную победу в полуфиналах Кубка Украины

В матче во Львове после 3-летнего перерыва 14-й раз в истории был зафиксирован крупный счет в полуфиналах Кубка Украины. Девять разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», четыре – «Шахтер» и один – «Днепр».

Между тем «Черноморец» стал второй командой после запорожского «Металлурга», потерпевшим на этой стадии два поражения с крупным счетом. 10 лет назад «моряки» также в гостях уступили «Динамо» – 0:4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины