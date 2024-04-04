Шахтер отпраздновал 4-ю крупную победу в полуфиналах Кубка Украины
«Черноморец» во второй раз проиграл в 1/2-й с крупным счетом
В матче во Львове после 3-летнего перерыва 14-й раз в истории был зафиксирован крупный счет в полуфиналах Кубка Украины. Девять разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», четыре – «Шахтер» и один – «Днепр».
Между тем «Черноморец» стал второй командой после запорожского «Металлурга», потерпевшим на этой стадии два поражения с крупным счетом. 10 лет назад «моряки» также в гостях уступили «Динамо» – 0:4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины
|
|
Дата
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
11.05.1993
|
Динамо
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Металлист (д)
|
3:0
|
2.
|
06.03.1997
|
Днепр
|
Вячеслав ГРОЗНЫЙ
|
Металлург З (д)
|
3:0
|
3.
|
10.03.1997
|
Шахтер
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
ЦСКА (г)
|
3:0
|
4.
|
28.04.1999
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Звезда (г)
|
5:1
|
5.
|
10.05.2000
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Металлург З (д)
|
6:1
|
6.
|
05.03.2003
|
Динамо
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Волынь (г)
|
4:0
|
7.
|
07.05.2014
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Славутич (г)
|
3:0
|
8.
|
07.05.2014
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Черноморец (д)
|
4:0
|
9.
|
20.05.2015
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Олимпик (д)
|
4:1
|
10.
|
26.04.2017
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
Николаев (г)
|
4:0
|
11.
|
18.04.2018
|
Динамо
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Днепр-1 (г)
|
4:1
|
12.
|
18.04.2018
|
Шахтер
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Мариуполь (д)
|
5:1
|
13.
|
21.04.2021
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Агробизнес (г)
|
3:0
|
14.
|
03.04.2024
|
Шахтер
|
Марино ПУШИЧ
|
Черноморец (д)
|
4:1
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