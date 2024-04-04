Капитан Черноморца: «Очень тяжело противостоять Судакову. Георгий – топ»

3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.

Поединок прошел на стадионе «Арена Львов» во Львове. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

Капитан «Черноморца» Илья Путря высказался об этом матче и отметил выступление лидера «горняков» Георгия Судакова.

«Конечно, мы разочарованы. Понимали, с кем мы играем. Знали, что будет очень тяжело. Но очень хотели выйти в финал. К сожалению, не удалось. Впереди работа над ошибками. У нас есть еще чемпионат, будем стараться финишировать там как можно выше.

У «Шахтера» есть Георгий Судаков, он – топ футболист. Если давать ему пространство, то мало шансов с ним справиться. Действительно, очень трудно ему противостоять. Судаков делает все на скорости. Он принимает очень нестандартные решения. Он два забил? Да? Классный футболист! Искренне желаю ему удачи, желаю попасть в большой европейский клуб и чтобы у него там все сложилось», – отметил Путря.