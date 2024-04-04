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Франция
04 апреля 2024, 12:22 |
277
0

Реал, Барселона и МЮ намерены побороться за фулбека Монако

Бразилец Вандерсон интересен сразу трем топовым клубам Европы

04 апреля 2024, 12:22 |
277
0
Реал, Барселона и МЮ намерены побороться за фулбека Монако
instagram.com/vanderson02_

22-летний правый фулбек «Монако» Вандерсон привлек интерес трех топовых европейских клубов – «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

Качественные выступления бразильца в текущем сезоне сделали Вандерсона не только ценным активом для «Монако», но еще и одной из ключевых персон, вокруг которой будут роиться слухи в летнее трансферное окно.

В начале февраля «Монако» подписал новый контракт с Вандерсоном, и теперь клубу предстоит решить, как поступать далее: удерживать бразильца в команде, или все-таки соблазниться на финансово выгодное предложение по его продаже.

Пока в «Монако» не решили, как поступать с Вандерсоном, который играет за клуб с января 2022 года и перебрался за 11 миллионов евро из «Гремио».

Оценочная стоимость Вандерсона на Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

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Монако Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Барселона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Sport.fr
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