ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлил контракт с защитником сборной Бразилии
Предыдущее соглашение Вандерсона с «монегасками» действовало до 2027-го
Французский «Монако» продлил контракт с 22-летним защитником сборной Бразилии Вандерсоном.
Предыдущее соглашение действовало до 2027 года, но руководство «монегасков» решило продлить его на один год – до лета 2028-го.
Отметим, что Вандерсон, способный закрыть весь правый фланг, выступает за «Монако» с января 2022-го, перейдя из бразильского «Гремио» за 11 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей в чемпионате и Кубке Франции, в которых бразилец забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Vanderson pour une saison supplémentaire ✍️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 2, 2024
Le latéral brésilien de 22 ans est désormais lié au Club jusqu’en juin 2028 🤝🇲🇨
𝘿𝙖𝙜𝙝𝙚 𝙑𝙖𝙣𝙙𝙞 🔝🇧🇷
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