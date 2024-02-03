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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлил контракт с защитником сборной Бразилии
Франция
03 февраля 2024, 08:44 |
242
0

ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлил контракт с защитником сборной Бразилии

Предыдущее соглашение Вандерсона с «монегасками» действовало до 2027-го

03 февраля 2024, 08:44 |
242
0
ОФИЦИАЛЬНО. Монако продлил контракт с защитником сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вандерсон

Французский «Монако» продлил контракт с 22-летним защитником сборной Бразилии Вандерсоном.

Предыдущее соглашение действовало до 2027 года, но руководство «монегасков» решило продлить его на один год – до лета 2028-го.

Отметим, что Вандерсон, способный закрыть весь правый фланг, выступает за «Монако» с января 2022-го, перейдя из бразильского «Гремио» за 11 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей в чемпионате и Кубке Франции, в которых бразилец забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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Источник ФК Монако
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