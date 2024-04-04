Хавбек Шахтера рассказал о пенальти: «У нас в команде колхоза нет»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко в матче полуфинала Кубка Украины реализовал пенальти и помог команде обыграть «Черноморец» со счетом 4:1.

Игрок рассказал о том, как делит право исполнить пенальти с Георгием Судаковым.

– Ты круто реализуешь пенальти. В чем секрет такой уверенности во время одиннадцатиметровых?

– В тренировках. И в ментальной уверенности.

– Как именно в команде определяется, кто будет пробивать пенальти? И почему сейчас этот выбор пал на тебя?

– Нет такого, что Мистер говорит, кто выполняет, но мы с Жорой Судаковым уже на поле договариваемся: один пенальти он бьет, один – я, более уверен сейчас. Поэтому нет с этим никаких конфликтов, потому что нам не нравится, когда на поле появляется колхоз: «Дай, я пробью», «Нет, дай, я пробью». У нас нет такого. Бьет тот, кто уверен. Все это – наши договоренности – мирно проходит.