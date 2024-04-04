Пол МЕРСОН: «Матч Челси – МЮ уже не является большим противостоянием»

В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Экс-игрок «Арсенала», а ныне эксперт в британских СМИ Пол Мерсон высказался об этом поединке.

«Разве это уже большое противостояние? Раньше это был один из центральных матчей АПЛ, а теперь одна из этих команд была разорвана на куски «Брентфордом», а другая не смогла доминировать над командой «Бернли», игравшей в меньшинстве», – заявил Мерсон.