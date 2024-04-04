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  4. Пол МЕРСОН: «Матч Челси – МЮ уже не является большим противостоянием»
Англия
04 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 04 апреля 2024, 12:31
262
0

Пол МЕРСОН: «Матч Челси – МЮ уже не является большим противостоянием»

Эксперт поделился мнением о центральном матче 31-го тура АПЛ

04 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 04 апреля 2024, 12:31
262
0
Пол МЕРСОН: «Матч Челси – МЮ уже не является большим противостоянием»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Мерсон

В четверг, 4 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало поединка запланировано в 22:15 по Киеву.

Экс-игрок «Арсенала», а ныне эксперт в британских СМИ Пол Мерсон высказался об этом поединке.

«Разве это уже большое противостояние? Раньше это был один из центральных матчей АПЛ, а теперь одна из этих команд была разорвана на куски «Брентфордом», а другая не смогла доминировать над командой «Бернли», игравшей в меньшинстве», – заявил Мерсон.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Манчестер Юнайтед Пол Мерсон
Источник Twitter
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