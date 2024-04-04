Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Благодаря этой победе и триумфу против Боснии сборная Украины поднялась на две ступеньки в обновленном рейтинге ФИФА. Украина находится на 22 месте. Сине-желтые имеют 1568,86 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

Лидируют в рейтинге Аргентина, Франция и будущий соперник Украины на Евро-2024 сборная Бельгии, которая вытеснила из топ-3 Англию.

Рейтинг ФИФА топ-30