Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Национальная сборная поднялась на две строчки
26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.
Благодаря этой победе и триумфу против Боснии сборная Украины поднялась на две ступеньки в обновленном рейтинге ФИФА. Украина находится на 22 месте. Сине-желтые имеют 1568,86 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.
Лидируют в рейтинге Аргентина, Франция и будущий соперник Украины на Евро-2024 сборная Бельгии, которая вытеснила из топ-3 Англию.
Рейтинг ФИФА топ-30
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