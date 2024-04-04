В Англии оценили игру Зинченко после возвращения в старт. За что досталось?
Украинский футболист помог «канонирам» набрать три очка
3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Арсенал» Лондон и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «канониров».
Украинский защитник лондонцев Александр Зинченко вышел на поле с первых минут. Зинченко впервые с февраля вышел в старте. Украинец отыграл 74 минуты и был заменен на Такехиро Томиясу.
После завершения матча британский портал Football London оценил выступление Александра в этом поединке.
«Типичная игра Александра Зинченко после возвращения в стартовый состав «Арсенала». В основном он уверенно владел мячом и брал на себя инициативу во время игры команды сзади. Правда, несколько раз рискованно отдал передачу», – отмечает издание.
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