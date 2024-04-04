ПОЧЕТТИНО: «Челси – не выставочная команда, играющая ради удовольствия»
Наставник «синих» считает, что его подопечные должны вести себя по-другому
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об игре футболистов лондонского клуба, приведя в качестве примера матч 30-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:2).
«Я думаю, что во многих аспектах, если мы хотим победить и соответствовать ожиданиям «Челси», мы должны вести себя по-другому. Быть собранными, сконцентрированными, более агрессивными. Не прятаться за спину соперника и всегда просить мяч. Возможно, у нас будет не так много шансов забить, но мы должны быть сильными. Если вы хотите побеждать в матчах, нужно не только хорошо владеть мячом.
Мы не можем быть выставочной командой, которая играет в футбол ради удовольствия. Мы должны конкурировать. Именно поэтому я был расстроен и разочарован после игры с «Бёрнли». Мы пытались создавать моменты, но после этого нам нужно бежать. Почему? Потому что мы — «Челси». Мы должны преследовать «Бёрнли», как будто они игроки «Манчестер Юнайтед» или «Реала», потому что если мы хотим победить, то должны уважать обе стороны игры», — приводит слова Почеттино ВВС.
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