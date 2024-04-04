Другие новости04 апреля 2024, 10:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 10:30
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В Словане прокомментировали ситуацию с арендованным у Динамо Родригешом
Будущее игрока сборной Люксембурга остается туманным
04 апреля 2024, 10:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 10:30
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Генеральный директора клуба «Слован» Братислава Иван Кмотрик-младший прокомментировал ситуацию с будущим арендованного у «Динамо» вингера Жерсона Родригеша, который, как известно, не вернулся из расположения сборной Люксембурга.
«Это внутренние дела клуба, и мы будем решать эту ситуацию внутренне. Сейчас мне больше нечего сказать по этому поводу», - заявил Кмотрик-младший.
Ранее сообщалось, что Жерсона Родригеша исключат из состава братиславского «Слована» за неадекватное поведение.
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