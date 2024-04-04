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04 апреля 2024, 10:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 10:30
481
0

В Словане прокомментировали ситуацию с арендованным у Динамо Родригешом

Будущее игрока сборной Люксембурга остается туманным

04 апреля 2024, 10:21 | Обновлено 04 апреля 2024, 10:30
481
0
В Словане прокомментировали ситуацию с арендованным у Динамо Родригешом
Twitter. Жерсон Родригеш

Генеральный директора клуба «Слован» Братислава Иван Кмотрик-младший прокомментировал ситуацию с будущим арендованного у «Динамо» вингера Жерсона Родригеша, который, как известно, не вернулся из расположения сборной Люксембурга.

«Это внутренние дела клуба, и мы будем решать эту ситуацию внутренне. Сейчас мне больше нечего сказать по этому поводу», - заявил Кмотрик-младший.

Ранее сообщалось, что Жерсона Родригеша исключат из состава братиславского «Слована» за неадекватное поведение.

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Жерсон Родригеш Слован Братислава
Источник Динамомания
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