В Словане прокомментировали ситуацию с арендованным у Динамо Родригешом

Генеральный директора клуба «Слован» Братислава Иван Кмотрик-младший прокомментировал ситуацию с будущим арендованного у «Динамо» вингера Жерсона Родригеша, который, как известно, не вернулся из расположения сборной Люксембурга.

«Это внутренние дела клуба, и мы будем решать эту ситуацию внутренне. Сейчас мне больше нечего сказать по этому поводу», - заявил Кмотрик-младший.

Ранее сообщалось, что Жерсона Родригеша исключат из состава братиславского «Слована» за неадекватное поведение.