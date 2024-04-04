ВИДЕО. Фанат выбежал на поле во время матча Шахтера в кубке. Его задержали
«Горняки» разгромили «Черноморец» и вышли в финал национального кубка
3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.
Поединок прошел на стадионе «Арена Львов» во Львове. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».
Дублем и ассистом в этом поединке отметился звездный футболист донецкого коллектива Георгий Судаков.
Во время поединка один из болельщиков с трибун выбежал на поле, где его силами нескольких охранников удалось задержать и вынести с поля.
ВИДЕО. Фанат выбежал на поле во время матча Шахтера в кубке. Его задержали
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