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  4. ВИДЕО. Фанат выбежал на поле во время матча Шахтера в кубке. Его задержали
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 10:09 |
596
2

ВИДЕО. Фанат выбежал на поле во время матча Шахтера в кубке. Его задержали

«Горняки» разгромили «Черноморец» и вышли в финал национального кубка

04 апреля 2024, 10:09 |
596
2
ВИДЕО. Фанат выбежал на поле во время матча Шахтера в кубке. Его задержали
ФК Шахтер

3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.

Поединок прошел на стадионе «Арена Львов» во Львове. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

Дублем и ассистом в этом поединке отметился звездный футболист донецкого коллектива Георгий Судаков.

Во время поединка один из болельщиков с трибун выбежал на поле, где его силами нескольких охранников удалось задержать и вынести с поля.

ВИДЕО. Фанат выбежал на поле во время матча Шахтера в кубке. Его задержали

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса видео голов и обзор Шахтер - Черноморец болельщики фанаты
Источник Украинский футбол
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romanchik.8409
Puma выбежал в знак протеста🤣🤣🤣
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Дані Рохас
Круто, прям как в настоящем футболе!
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