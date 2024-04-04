3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» Донецк и «Черноморец» Одесса.

Поединок прошел на стадионе «Арена Львов» во Львове. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

Дублем и ассистом в этом поединке отметился звездный футболист донецкого коллектива Георгий Судаков.

Во время поединка один из болельщиков с трибун выбежал на поле, где его силами нескольких охранников удалось задержать и вынести с поля.

ВИДЕО. Фанат выбежал на поле во время матча Шахтера в кубке. Его задержали