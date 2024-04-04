Тренер Интер Майами нашел позитив в поражении команды без Месси и Кривцова

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино дал оценку поражению подопечных от «Монтеррея» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В поединке, как известно, за флоридцев не сыграли аргентинец Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов.

«Мне понравилось то, как мы сражались. Думаю, мы проделали очень хорошую работу, и это, считаю, самое важное.

Также считаю, что как для клуба, так и для его молодых игроков это была хорошая возможность вынести полезный урок. В итоге мы смогли соответствовать высоким требованиям матча», – заявил Мартино.