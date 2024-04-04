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Major League Soccer
04 апреля 2024, 09:00 | Обновлено 04 апреля 2024, 09:08
289
0

Тренер Интер Майами нашел позитив в поражении команды без Месси и Кривцова

Херардо Мартино – о неудаче в матче Лиги чемпионов КОНКАКАФ

04 апреля 2024, 09:00 | Обновлено 04 апреля 2024, 09:08
289
0
Тренер Интер Майами нашел позитив в поражении команды без Месси и Кривцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино (справа)

Главный тренер клуба «Интер Майами» Херардо Мартино дал оценку поражению подопечных от «Монтеррея» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В поединке, как известно, за флоридцев не сыграли аргентинец Лионель Месси и украинский защитник Сергей Кривцов.

«Мне понравилось то, как мы сражались. Думаю, мы проделали очень хорошую работу, и это, считаю, самое важное.

Также считаю, что как для клуба, так и для его молодых игроков это была хорошая возможность вынести полезный урок. В итоге мы смогли соответствовать высоким требованиям матча», – заявил Мартино.

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Херардо Мартино Интер Майами Сергей Кривцов Лионель Месси
Источник ФК Интер Майами
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