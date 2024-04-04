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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фатех
03.04.2024 22:00 – FT 1 : 0
Аль-Иттифак
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Саудовская Аравия
04 апреля 2024, 08:31 |
1311
1

Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура

3 апреля Аль-Шабаб переиграл Аль-Рияд, Аль-Фатех выиграл у Аль-Иттифака

04 апреля 2024, 08:31 |
1311
1
Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

1–3 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В последний игровой день Аль-Шабаб переиграл Аль-Рияд со счетом 1:0, а Аль-Фатех выиграл у Аль-Иттифака с таким же счетом – 1:0.

Днем ранее лидер первенства Аль-Хиляль на своем поле разгромил Аль-Ахдуд 3:0. Аль-Наср вместе с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду уничтожил на выезде Абху 8:0.

КриРо в этом поединке оформил хет-трик и два асисста за первый тайм, и был заменен в перерыве.

1 апреля Аль-Раед, тренером которого является бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич, уступил дома Аль-Халиджу 0:1.

Аль-Иттихад вместе со звездными французами Каримом Бензема и Н'Голо Канте в гостях потерпел поражение от Аль-Ахли, за который выступают Рияд Марез и Роберто Фирмино.

Первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии продолжает занимать Аль-Хиляль, на счету которого 74 очка и 31 победа подряд во всех турнирах (мировой рекорд).

Аль-Наср вместе с Роналду идет на 2-й позиции с 62 пунктами. Топ-3 замыкает Аль-Ахли (46), а на 4-й строчке –Аль-Иттихад (46).

Аль-Раед Йовичевича занимает 13-е место с 27 очками и находится в 5 баллах от зоны вылета (у 16-го места Аль-Таи 22 пункта).

Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24. 1–3 апреля. 26-й тур

  • Аль-Раед – Аль-Халидж – 0:1
  • Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 1:0
  • Аль-Хазем – Дамак – 0:0
  • Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:0
  • Абха – Аль-Наср – 0:8
  • Аль-Таи – Аль-Таавун – 2:3
  • Аль-Фейха – Аль-Вехда – 1:2
  • Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 1:0
  • Аль-Фатех – Аль-Иттифак – 1:0

Таблица чемпионата Саудовской Аравии 2023/24 после 26-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 26 24 2 0 79 - 16 74
2 Аль-Наср Эр-Рияд 26 20 2 4 79 - 34 62
3 Аль-Ахли Джидда 26 15 6 5 52 - 27 51
4 Аль-Иттихад 26 14 4 8 51 - 35 46
5 Аль-Таавун 26 13 7 6 46 - 30 46
6 Аль-Фатех 26 10 7 9 43 - 38 37
7 Аль-Иттифак 26 9 9 8 32 - 28 36
8 Дамак 26 9 8 9 38 - 32 35
9 Аль-Халидж 26 9 7 10 30 - 34 34
10 Аль-Фейха 26 8 8 10 33 - 43 32
11 Аль-Шабаб Эр-Рияд 26 8 7 11 31 - 35 31
12 Аль-Вахда Мекка 26 9 3 14 40 - 46 30
13 Аль-Раед 26 7 6 13 33 - 40 27
14 Аль-Рияд 26 6 7 13 23 - 47 25
15 Аль-Ахдуд 26 7 3 16 22 - 42 24
16 Абха 26 6 4 16 29 - 68 22
17 Аль-Таи 26 6 4 16 27 - 55 22
18 Аль-Хазм 26 2 10 14 25 - 63 16
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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Gargantua
в тексте Аль Раед а в таблице Аль Раид
тщательнЕЕ надо
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