Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура

1–3 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В последний игровой день Аль-Шабаб переиграл Аль-Рияд со счетом 1:0, а Аль-Фатех выиграл у Аль-Иттифака с таким же счетом – 1:0.

Днем ранее лидер первенства Аль-Хиляль на своем поле разгромил Аль-Ахдуд 3:0. Аль-Наср вместе с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду уничтожил на выезде Абху 8:0.

КриРо в этом поединке оформил хет-трик и два асисста за первый тайм, и был заменен в перерыве.

1 апреля Аль-Раед, тренером которого является бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич, уступил дома Аль-Халиджу 0:1.

Аль-Иттихад вместе со звездными французами Каримом Бензема и Н'Голо Канте в гостях потерпел поражение от Аль-Ахли, за который выступают Рияд Марез и Роберто Фирмино.

Первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии продолжает занимать Аль-Хиляль, на счету которого 74 очка и 31 победа подряд во всех турнирах (мировой рекорд).

Аль-Наср вместе с Роналду идет на 2-й позиции с 62 пунктами. Топ-3 замыкает Аль-Ахли (46), а на 4-й строчке –Аль-Иттихад (46).

Аль-Раед Йовичевича занимает 13-е место с 27 очками и находится в 5 баллах от зоны вылета (у 16-го места Аль-Таи 22 пункта).

Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24. 1–3 апреля. 26-й тур

Аль-Раед – Аль-Халидж – 0:1

– 0:1 Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 1:0

– Аль-Иттихад – 1:0 Аль-Хазем – Дамак – 0:0

Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:0

– Аль-Ахдуд – 3:0 Абха – Аль-Наср – 0:8

– 0:8 Аль-Таи – Аль-Таавун – 2:3

– 2:3 Аль-Фейха – Аль-Вехда – 1:2

– 1:2 Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 1:0

– Аль-Рияд – 1:0 Аль-Фатех – Аль-Иттифак – 1:0

Таблица чемпионата Саудовской Аравии 2023/24 после 26-го тура