Как дела у Роналду и Йовичевича? Таблица Саудовской Аравии после 26-го тура
3 апреля Аль-Шабаб переиграл Аль-Рияд, Аль-Фатех выиграл у Аль-Иттифака
1–3 апреля состоялись матчи 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В последний игровой день Аль-Шабаб переиграл Аль-Рияд со счетом 1:0, а Аль-Фатех выиграл у Аль-Иттифака с таким же счетом – 1:0.
Днем ранее лидер первенства Аль-Хиляль на своем поле разгромил Аль-Ахдуд 3:0. Аль-Наср вместе с легендарным португальским форвардом Криштиану Роналду уничтожил на выезде Абху 8:0.
КриРо в этом поединке оформил хет-трик и два асисста за первый тайм, и был заменен в перерыве.
1 апреля Аль-Раед, тренером которого является бывший наставник Шахтера Игор Йовичевич, уступил дома Аль-Халиджу 0:1.
Аль-Иттихад вместе со звездными французами Каримом Бензема и Н'Голо Канте в гостях потерпел поражение от Аль-Ахли, за который выступают Рияд Марез и Роберто Фирмино.
Первое место в таблице чемпионата Саудовской Аравии продолжает занимать Аль-Хиляль, на счету которого 74 очка и 31 победа подряд во всех турнирах (мировой рекорд).
Аль-Наср вместе с Роналду идет на 2-й позиции с 62 пунктами. Топ-3 замыкает Аль-Ахли (46), а на 4-й строчке –Аль-Иттихад (46).
Аль-Раед Йовичевича занимает 13-е место с 27 очками и находится в 5 баллах от зоны вылета (у 16-го места Аль-Таи 22 пункта).
Чемпионат Саудовской Аравии 2023/24. 1–3 апреля. 26-й тур
- Аль-Раед – Аль-Халидж – 0:1
- Аль-Ахли – Аль-Иттихад – 1:0
- Аль-Хазем – Дамак – 0:0
- Аль-Хиляль – Аль-Ахдуд – 3:0
- Абха – Аль-Наср – 0:8
- Аль-Таи – Аль-Таавун – 2:3
- Аль-Фейха – Аль-Вехда – 1:2
- Аль-Шабаб – Аль-Рияд – 1:0
- Аль-Фатех – Аль-Иттифак – 1:0
Таблица чемпионата Саудовской Аравии 2023/24 после 26-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|26
|24
|2
|0
|79 - 16
|74
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|26
|20
|2
|4
|79 - 34
|62
|3
|Аль-Ахли Джидда
|26
|15
|6
|5
|52 - 27
|51
|4
|Аль-Иттихад
|26
|14
|4
|8
|51 - 35
|46
|5
|Аль-Таавун
|26
|13
|7
|6
|46 - 30
|46
|6
|Аль-Фатех
|26
|10
|7
|9
|43 - 38
|37
|7
|Аль-Иттифак
|26
|9
|9
|8
|32 - 28
|36
|8
|Дамак
|26
|9
|8
|9
|38 - 32
|35
|9
|Аль-Халидж
|26
|9
|7
|10
|30 - 34
|34
|10
|Аль-Фейха
|26
|8
|8
|10
|33 - 43
|32
|11
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|26
|8
|7
|11
|31 - 35
|31
|12
|Аль-Вахда Мекка
|26
|9
|3
|14
|40 - 46
|30
|13
|Аль-Раед
|26
|7
|6
|13
|33 - 40
|27
|14
|Аль-Рияд
|26
|6
|7
|13
|23 - 47
|25
|15
|Аль-Ахдуд
|26
|7
|3
|16
|22 - 42
|24
|16
|Абха
|26
|6
|4
|16
|29 - 68
|22
|17
|Аль-Таи
|26
|6
|4
|16
|27 - 55
|22
|18
|Аль-Хазм
|26
|2
|10
|14
|25 - 63
|16
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