Гвардиола оценил отставание Ман Сити от Арсенала и Ливерпуля

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после матча 31-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (4:1) высказался о том, что в таблице сезона его команду опережают «Арсенал» и «Ливерпуль».

«У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому, участие в этом турнире важно по многим причинам. Победа над «Виллой» – огромный шаг [к Лиге чемпионов]», – заявил Гвардиола.

После 30 сыгранных матчей у «горожан» Манчестера 67 очков и третья позиция в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Арсенал», у которого 68 пунктов. Также 67 очков у «Ливерпуля», который идет вторым, а 4 апреля проведет матч с «Шеффилд Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Ман Сити» отметился результатом, которого у него еще не было в этом сезоне.