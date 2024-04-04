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  4. Ман Сити отметился результатом, которого у него еще не было в этом сезоне
Англия
04 апреля 2024, 07:42 |
1159
0

Ман Сити отметился результатом, которого у него еще не было в этом сезоне

«Горожане» дома обыграли «Астон Виллу»

04 апреля 2024, 07:42 |
1159
0
Ман Сити отметился результатом, которого у него еще не было в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 апреля, в матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле добился крупной победы над «Астон Виллой» со счетом 4:1.

Это первая победа подопечных Жузепа Гвардиолы в нынешнем сезоне чемпионата Англии над командой, которая на момент игры находилась в топ-5 турнирной таблицы.

Ранее в 8-м туре «Сити» проиграл «Арсеналу» (0:1), в 13-м – сыграл 1:1 с «Ливерпулем», в 14-м – 3:3 с «Тоттенхэмом», в 15-м уступил «Астон Вилле» (0:1), в 28-м – поделил очки с «Ливерпулем» (1:1), а в 30-м – с «Арсеналом» (0:0).

После 30 сыгранных матчей у «горожан» Манчестера 67 очков и третья позиция в турнирной таблице АПЛ. Лидирует «Арсенал», у которого 68 пунктов. Также 67 очков у «Ливерпуля», который идет вторым, а 4 апреля проведет матч с «Шеффилд Юнайтед».

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Манчестер Сити Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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