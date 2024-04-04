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ATP
04 апреля 2024, 07:09 | Обновлено 04 апреля 2024, 07:13
383
0

Муж Свитолиной оценил свои шансы на выигрыш Ролан Гаррос

Гаэль Монфис – о желаемом и реалиях

04 апреля 2024, 07:09 | Обновлено 04 апреля 2024, 07:13
383
0
Муж Свитолиной оценил свои шансы на выигрыш Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем украинки Элины Свитолиной, высказался о своих шансах выиграть Ролан Гаррос.

«Могу ли я выиграть Ролан Гаррос? С вероятностью 99,9% этого не случится. Но я на 100% об этом мечтаю», – признался Монфис, который в свое время был шестой ракеткой мира.

Напомним, в 2024 году Ролан Гаррос состоится с 26 мая по 9 июня.

Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис на турнире в Эшториле не без проблем выиграл у 197-й ракетки мира.

По теме:
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Гаэль Монфис Ролан Гаррос
Источник Twitter
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