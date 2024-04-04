ATP04 апреля 2024, 07:09 | Обновлено 04 апреля 2024, 07:13
383
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Муж Свитолиной оценил свои шансы на выигрыш Ролан Гаррос
Гаэль Монфис – о желаемом и реалиях
04 апреля 2024, 07:09 | Обновлено 04 апреля 2024, 07:13
383
0
Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем украинки Элины Свитолиной, высказался о своих шансах выиграть Ролан Гаррос.
«Могу ли я выиграть Ролан Гаррос? С вероятностью 99,9% этого не случится. Но я на 100% об этом мечтаю», – признался Монфис, который в свое время был шестой ракеткой мира.
Напомним, в 2024 году Ролан Гаррос состоится с 26 мая по 9 июня.
Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис на турнире в Эшториле не без проблем выиграл у 197-й ракетки мира.
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