Муж Свитолиной оценил свои шансы на выигрыш Ролан Гаррос

Французский теннисист Гаэль Монфис, который является мужем украинки Элины Свитолиной, высказался о своих шансах выиграть Ролан Гаррос.

«Могу ли я выиграть Ролан Гаррос? С вероятностью 99,9% этого не случится. Но я на 100% об этом мечтаю», – признался Монфис, который в свое время был шестой ракеткой мира.

Напомним, в 2024 году Ролан Гаррос состоится с 26 мая по 9 июня.

Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис на турнире в Эшториле не без проблем выиграл у 197-й ракетки мира.