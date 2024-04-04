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  4. ФОТО. Именитый коуч посетил матч Шахтера вместе с известным комментатором
Кубок Украины
04 апреля 2024, 08:05 |
1291
1

ФОТО. Именитый коуч посетил матч Шахтера вместе с известным комментатором

Мирон Маркевич в одной компании с Виктором Вацко наблюдал за поединком 1/2 финала Кубка

04 апреля 2024, 08:05 |
1291
1
ФОТО. Именитый коуч посетил матч Шахтера вместе с известным комментатором
ФК Карпаты Львов. Мирон Маркевич

3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

В этом поединке дублем и ассистом отметился звездный футболист донецкого коллектива Георгий Судаков.

На матче присутствовал 73-летний украинский специалист Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет львовские «Карпаты».

Маркевич наблюдал за полуфинальным противостоянием Кубка в одной компании с известным комментатором Виктором Вацко, о чем сам Вацко и сообщил в своих социальных сетях:

«Футбол в компании Легенды! С нетерпением жду возвращения Карпат в УПЛ», – написал Виктор в Instagram.

ФОТО. Именитый коуч посетил матч Шахтера вместе с известным комментатором

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Мирон Маркевич фото Виктор Вацко Шахтер Донецк Черноморец Одесса Шахтер - Черноморец Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Batya
Легендарний коуч гру спостерігав із своїм помічником Єзерським, а фото зробив із Вацком по проханню останнього, однак "та то таке"....
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