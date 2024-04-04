3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

В этом поединке дублем и ассистом отметился звездный футболист донецкого коллектива Георгий Судаков.

На матче присутствовал 73-летний украинский специалист Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет львовские «Карпаты».

Маркевич наблюдал за полуфинальным противостоянием Кубка в одной компании с известным комментатором Виктором Вацко, о чем сам Вацко и сообщил в своих социальных сетях:

«Футбол в компании Легенды! С нетерпением жду возвращения Карпат в УПЛ», – написал Виктор в Instagram.

ФОТО. Именитый коуч посетил матч Шахтера вместе с известным комментатором