ФОТО. Именитый коуч посетил матч Шахтера вместе с известным комментатором
Мирон Маркевич в одной компании с Виктором Вацко наблюдал за поединком 1/2 финала Кубка
3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».
В этом поединке дублем и ассистом отметился звездный футболист донецкого коллектива Георгий Судаков.
На матче присутствовал 73-летний украинский специалист Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет львовские «Карпаты».
Маркевич наблюдал за полуфинальным противостоянием Кубка в одной компании с известным комментатором Виктором Вацко, о чем сам Вацко и сообщил в своих социальных сетях:
«Футбол в компании Легенды! С нетерпением жду возвращения Карпат в УПЛ», – написал Виктор в Instagram.
ФОТО. Именитый коуч посетил матч Шахтера вместе с известным комментатором
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