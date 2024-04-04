Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два сезона отсутствия. Футбольному клубу Мариуполь исполнилось 64 года
Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 06:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:30
62
0

Два сезона отсутствия. Футбольному клубу Мариуполь исполнилось 64 года

Два последних чемпионата команда не играет в УПЛ из-за вторжения рф

04 апреля 2024, 06:23 | Обновлено 04 апреля 2024, 06:30
62
0
Два сезона отсутствия. Футбольному клубу Мариуполь исполнилось 64 года
УПЛ. Мариуполь

Футбольному клубу «Мариуполь» исполнилось 64 года. Украинская Премьер-лига поздравила клуб с днем рождения:

«Мариуполь» – клуб с богатой историей, трижды представлял Украину в еврокубках и дал дорогу в профессиональный футбол сотням игроков. К сожалению, два последних чемпионата проводятся без вашего участия из-за российского военного вторжения и оккупации города.

Однако мы верим, что футбольный клуб Мариуполь обязательно вернется на карту профессионального футбола. Что на стадионе имени Владимира Бойко снова будет звучать Гимн Украины и будут играться матчи Украинской Премьер-лиги. И, конечно же, болельщики в Мариуполе снова смогут поддерживать свою любимую команду в чемпионате и Кубке Украины.

Поздравляем руководство, работников и болельщиков клуба с Днем основания клуба!»

По теме:
Стали известны даты и время матчей 26-го тура Украинской Премьер-лиги
ГЕРРЕРО: «Слухи о Мальме? Да, было несколько предложений из Европы»
Утверждены даты и время матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги
Мариуполь день рождения Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Футбол | 03 апреля 2024, 06:50 0
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?

Форвард «Баварии» забил 31 гол и имеет 62 очка в рейтинге

Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Футбол | 03 апреля 2024, 08:30 6
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции

Бывший тренер «Динамо» закрыл игроков в раздевалке и заставил их придумывать тактику на игру

Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Теннис | 04.04.2024, 02:07
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Битва украинцев. Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Азербайджана
Футбол | 04.04.2024, 03:41
Битва украинцев. Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Азербайджана
Битва украинцев. Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Азербайджана
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Футбол | 03.04.2024, 19:26
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
03.04.2024, 19:59 3
Футбол
Юлиан Бойко узнал соперника в квалификации чемпионата мира по снукеру
Юлиан Бойко узнал соперника в квалификации чемпионата мира по снукеру
02.04.2024, 06:23 2
Снукер
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
02.04.2024, 10:03 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем