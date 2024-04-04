Два сезона отсутствия. Футбольному клубу Мариуполь исполнилось 64 года
Два последних чемпионата команда не играет в УПЛ из-за вторжения рф
Футбольному клубу «Мариуполь» исполнилось 64 года. Украинская Премьер-лига поздравила клуб с днем рождения:
«Мариуполь» – клуб с богатой историей, трижды представлял Украину в еврокубках и дал дорогу в профессиональный футбол сотням игроков. К сожалению, два последних чемпионата проводятся без вашего участия из-за российского военного вторжения и оккупации города.
Однако мы верим, что футбольный клуб Мариуполь обязательно вернется на карту профессионального футбола. Что на стадионе имени Владимира Бойко снова будет звучать Гимн Украины и будут играться матчи Украинской Премьер-лиги. И, конечно же, болельщики в Мариуполе снова смогут поддерживать свою любимую команду в чемпионате и Кубке Украины.
Поздравляем руководство, работников и болельщиков клуба с Днем основания клуба!»
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