Два сезона отсутствия. Футбольному клубу Мариуполь исполнилось 64 года

Футбольному клубу «Мариуполь» исполнилось 64 года. Украинская Премьер-лига поздравила клуб с днем рождения:

«Мариуполь» – клуб с богатой историей, трижды представлял Украину в еврокубках и дал дорогу в профессиональный футбол сотням игроков. К сожалению, два последних чемпионата проводятся без вашего участия из-за российского военного вторжения и оккупации города.

Однако мы верим, что футбольный клуб Мариуполь обязательно вернется на карту профессионального футбола. Что на стадионе имени Владимира Бойко снова будет звучать Гимн Украины и будут играться матчи Украинской Премьер-лиги. И, конечно же, болельщики в Мариуполе снова смогут поддерживать свою любимую команду в чемпионате и Кубке Украины.

Поздравляем руководство, работников и болельщиков клуба с Днем основания клуба!»