Завацкая выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Боготе

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия).

В 1/8 финала украинка и ее напарница Ю Сяоди (Китай) в двух сетах выиграли у тандема Ирина Шиманович / Рената Сарасуа (Мексика) за 1 час и 1 минуту.

WTA 250 Богота. Пары. Грунт. 1/8 финала

Ирина Шиманович / Рената Сарасуа (Мексика) – Ю Сяоди (Китай) / Катарина Завацкая (Украина) – 2:6, 1:6

В четвертьфинал Завацкая и Ю Сяоди сыграют против дуэта Ирина Бара (Румыния) / Юлия Стародубцева (Украина), который в своем стартовом матче выбил вторых сеяных Калашникову и Питер.

В одиночном разряде Завацкая прошла квалификацию, но в первой игре основной сетки уступила Ирине Баре в трех партиях.