Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Завацкая выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Боготе
WTA
04 апреля 2024, 05:25 |
52
0

Завацкая выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Боготе

Катарина и ее напарница Ю Сяоди в двух сетах выиграли у тандема Шиманович / Сарасуа

04 апреля 2024, 05:25 |
52
0
Завацкая выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Боготе
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия).

В 1/8 финала украинка и ее напарница Ю Сяоди (Китай) в двух сетах выиграли у тандема Ирина Шиманович / Рената Сарасуа (Мексика) за 1 час и 1 минуту.

WTA 250 Богота. Пары. Грунт. 1/8 финала

Ирина Шиманович / Рената Сарасуа (Мексика) – Ю Сяоди (Китай) / Катарина Завацкая (Украина) – 2:6, 1:6

В четвертьфинал Завацкая и Ю Сяоди сыграют против дуэта Ирина Бара (Румыния) / Юлия Стародубцева (Украина), который в своем стартовом матче выбил вторых сеяных Калашникову и Питер.

В одиночном разряде Завацкая прошла квалификацию, но в первой игре основной сетки уступила Ирине Баре в трех партиях.

По теме:
Стародубцева выиграла первый матч парного разряда в Боготе
Выиграла сет после переноса, но не матч. Завацкая уступила Баре в Боготе
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Катарина Завацкая Ирина Шиманович Рената Сарасуа WTA Богота
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Теннис | 04 апреля 2024, 02:25 4
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне
Лаки-лузер повесила баранку. Цуренко проиграла 135-й ракетке в Чарльстоне

Леся в двух сетах уступила Астре Шарме на соревнованиях WTA 500 в США

Муж Свитолиной Монфис не без проблем выиграл у 197-й ракетки в Эшториле
Теннис | 03 апреля 2024, 22:02 0
Муж Свитолиной Монфис не без проблем выиграл у 197-й ракетки в Эшториле
Муж Свитолиной Монфис не без проблем выиграл у 197-й ракетки в Эшториле

Гаэль обыграл Энрике Роша в 1/16 финала грунтового турнира АТР 250 в Португалии

ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Футбол | 03.04.2024, 20:15
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Футбол | 03.04.2024, 19:26
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Сборная Украины U-17 узнала соперников на Евро-2024
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.04.2024, 19:59
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Черноморец – 4:1. Неудержимый Судаков. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
02.04.2024, 21:11
Теннис
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
03.04.2024, 06:50
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 5
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 3
Футбол
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 6
Футбол
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
02.04.2024, 13:40 10
Футбол
Юлиан Бойко узнал соперника в квалификации чемпионата мира по снукеру
Юлиан Бойко узнал соперника в квалификации чемпионата мира по снукеру
02.04.2024, 06:23 2
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем