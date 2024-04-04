Завацкая выиграла стартовый матч парного разряда на турнире в Боготе
Катарина и ее напарница Ю Сяоди в двух сетах выиграли у тандема Шиманович / Сарасуа
Украинская теннисистка Катарина Завацкая успешно стартовала в парном разряде на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия).
В 1/8 финала украинка и ее напарница Ю Сяоди (Китай) в двух сетах выиграли у тандема Ирина Шиманович / Рената Сарасуа (Мексика) за 1 час и 1 минуту.
WTA 250 Богота. Пары. Грунт. 1/8 финала
Ирина Шиманович / Рената Сарасуа (Мексика) – Ю Сяоди (Китай) / Катарина Завацкая (Украина) – 2:6, 1:6
В четвертьфинал Завацкая и Ю Сяоди сыграют против дуэта Ирина Бара (Румыния) / Юлия Стародубцева (Украина), который в своем стартовом матче выбил вторых сеяных Калашникову и Питер.
В одиночном разряде Завацкая прошла квалификацию, но в первой игре основной сетки уступила Ирине Баре в трех партиях.
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